Limbile vorbite în prezent pe glob dispar într-un ritm tot mai rapid, iar cercetătorii avertizează că omenirea a pierdut deja o mare parte din diversitatea lingvistică pe care o avea în trecut. Un nou studiu publicat în revista Science arată că, în urmă cu câteva mii de ani, existau probabil zeci de mii de limbi, mult peste cele aproximativ 7.500 vorbite în prezent.

Analiza, realizată de o echipă internațională de cercetători, sugerează că declinul diversității lingvistice a început cu mult înainte de epoca modernă, fiind influențat de extinderea agriculturii, creșterea populațiilor și apariția marilor state. Rezultatele readuc în atenție avertismentele UNESCO privind riscul dispariției a mii de limbi în următoarele decenii.

Studiul combină modele statistice, date antropologice și informații despre evoluția populațiilor umane pentru a reconstitui istoria diversității lingvistice. Cercetătorii estimează că între aproximativ 3.000 și 1.000 de ani în urmă existau zeci de mii de limbi distincte, de câteva ori mai multe decât în prezent.

Potrivit autorilor, trecerea de la comunitățile de vânători-culegători la societățile agricole a avut inițial un efect paradoxal. Formarea unor comunități mici și relativ izolate a favorizat apariția unor limbi noi. Ulterior însă, dezvoltarea regatelor și imperiilor, migrațiile și extinderea limbilor dominante au dus la reducerea accelerată a diversității lingvistice.

În prezent, în lume sunt vorbite aproximativ 7.500 de limbi, însă o parte semnificativă dintre acestea sunt considerate vulnerabile sau amenințate. UNESCO estimează că aproximativ 40% dintre limbile existente sunt în pericol de dispariție, iar multe dintre ele mai sunt vorbite doar de câteva sute sau chiar zeci de persoane.

Specialiștii explică faptul că o limbă dispare atunci când nu mai este transmisă copiilor și încetează să fie folosită în viața de zi cu zi. Urbanizarea, migrația, globalizarea și dominația câtorva limbi internaționale contribuie la acest fenomen, deoarece comunitățile aleg tot mai des limbi cu utilitate economică și educațională mai mare.

Lingviștii subliniază că dispariția unei limbi nu înseamnă doar pierderea unui mijloc de comunicare. Fiecare limbă păstrează informații despre istoria unei comunități, tradițiile sale, cunoștințele despre natură și modul în care oamenii înțeleg lumea.

Din acest motiv, UNESCO desfășoară, în cadrul Deceniului Internațional al Limbilor Indigene (2022–2032), programe dedicate documentării, revitalizării și promovării limbilor aflate în pericol. Inițiativele includ dezvoltarea unor arhive digitale, proiecte educaționale și colaborări cu comunitățile locale pentru transmiterea limbilor către noile generații