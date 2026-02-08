Social

Limbile cel mai dificil de învățat. Sunt un adevărat chin pentru cei care nu le vorbesc din naștere

Limbile cel mai dificil de învățat. Sunt un adevărat chin pentru cei care nu le vorbesc din naștere
Chineza este limba cel mai greu de învățat, conform unui top întocmit de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), conform alltradis.com.

Limbile cel mai dificil de învățat. Sunt un adevărat chin pentru cei care nu le vorbesc din naștere

Pentru a vă face o idee despre complexitatea acestei limbi: Forma scrisă nu oferă indicii cu privire la pronunție. Iar pronunția și intonația schimbă complet sensul unui cuvânt. Intonații, sau tonuri, care, desigur, sunt specifice chinezei și aproape imposibil de auzit pentru o nativul unei limbi latine sau germanice. Așadar, trebuie foarte mult exercițiu pentur a desluși tainele acestei limbi.

Greaca s-a schimbat de la cea clasică la cea vorbită și scrisă în prezent, dar rămâne o limbă extrem de complexă, cu multe moșteniri arhaice. Odată trecută de bariera alfabetului, regulile sale de accentuare sunt extrem complexe. Accentele joacă un rol central în această limbă: sensul unui cuvânt se poate schimba complet în funcție de intonație – și, prin urmare, de accent.

Limba arabă

Privind dincolo de alfabetul său, scris de la dreapta la stânga, și de lipsa vocalelor, araba are alte dificultăți pentru un nevorbitor nativ. Construcția complexă a cuvintelor dintr-o rădăcină de bază complică învățarea, iar pronunția necesită multă răbdare și perseverență, deoarece este foarte complexă, sunetele guturale fiind cele mai dificile pentru vorbitorii de engleză sau franceză.

Este o limbă scrisă și fiecare țară are propria sa versiune vorbită foarte diferită de la regiune la regiune. Deci, trebuie să înveți cel puțin unul dintre (foarte) multele „dialecte” dacă vrei cu adevărat să vorbești arabă!

Islandeza, test de răbdare

Islandeza este cea mai grea dintre toate limbile nordice! Preia „clasicii” limbilor germanice nordice, cu o doză de arhaisme, care decurg din lunga sa izolare geografică.

Vocabularul său este foarte specific și, în ceea ce privește gramatica, anumite vocale se transfformă în declinări și conjugări. Un singur cuvânt poate lua până la 70 de forme diferite!

Japoneza e complexă

Japoneză se remarcă prin propriul alfabet (sau mai bine zis alfabete, cu Kanji cu două lecturi și cele două silabare, Hiragana și Katakana) și prin marea diferență dintre limbile scrise și vorbite. Gramatica este relativ simplă, dar există, de asemenea, o gamă largă de politețe și formalități lingvistice numite keigo, aspecte culturale.

