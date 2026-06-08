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Măsuri fără precedent după apariția unui urs într-o zonă urbană. Zeci de mii de elevi au rămas acasă.

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Măsuri fără precedent după apariția unui urs într-o zonă urbană. Zeci de mii de elevi au rămas acasă.Urs in oraș / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din orașul japonez Utsunomiya au suspendat luni cursurile în toate cele 94 de școli primare și gimnaziale administrate de municipalitate, după ce un urs a fost observat pentru prima dată în istoria localității, potrivit Reuters.

Animalul nu a fost capturat, iar ultimele informații indică faptul că acesta se afla la aproximativ 500 de metri de o școală gimnazială.

Decizia afectează mii de elevi din orașul cu aproximativ 500.000 de locuitori, situat la circa 100 de kilometri nord de Tokyo.

Măsura a fost adoptată din motive de siguranță, în contextul în care atacurile urșilor și aparițiile acestora în zone locuite au devenit tot mai frecvente în Japonia.

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Ursul a fost văzut pentru prima dată sâmbătă

Potrivit autorităților locale, ursul a fost observat pentru prima dată sâmbătă seara, într-o zonă rezidențială aflată lângă un parc. Animalul a continuat să fie semnalat în diferite puncte ale orașului pe parcursul weekendului, inclusiv în apropierea centrului urban și în zone industriale.

Luni dimineață, ursul era încă în libertate, iar poliția și reprezentanții asociațiilor locale de vânători au reluat căutările. Locuitorii au fost sfătuiți să evite deplasările inutile, să își securizeze locuințele și să nu se apropie de animal dacă îl observă.

Japonia se confruntă cu un număr tot mai mare de incidente

Cazul din Utsunomiya vine într-un context mai amplu. Guvernul japonez a creat în acest an un grup de lucru dedicat reducerii numărului de victime provocate de urși, după creșterea semnificativă a incidentelor înregistrate în ultimii ani.

urs brun

urs brun. Sursa foto: Freepik

Săptămâna trecută, în orașul Fukushima, un urs a rănit cel puțin patru persoane după ce a pătruns într-un complex industrial. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat animalul atacând un muncitor înainte de a intra în mai multe clădiri.

Datele publicate de autorități și organizații media japoneze arată că numărul observațiilor de urși a crescut puternic în ultimii ani, iar în 2026 au fost raportate zeci de mii de apariții, în special în regiunile din nord-estul țării.

De ce ajung urșii tot mai aproape de orașe

Experții explică fenomenul printr-o combinație de factori. Schimbările climatice au afectat producția de hrană naturală a urșilor, precum ghindele și semințele de fag, determinând animalele să caute hrană în apropierea așezărilor umane. În același timp, depopularea zonelor rurale și extinderea terenurilor agricole abandonate au redus barierele dintre habitatele sălbatice și localități.

În Japonia, populația urșilor negri asiatici este estimată la un nivel mult mai ridicat decât în urmă cu un deceniu, în condițiile în care vânătoarea s-a redus, iar animalele s-au adaptat mai ușor la prezența oamenilor.

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