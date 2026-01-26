Exclusiv. Protestele din Secuime scot la iveală o criză profundă de reprezentare în interiorul UDMR

Din cuprinsul articolului De ce reușește Fazakas Péter acolo unde UDMR eșuează

Protestele din județele Covasna și Harghita, declanșate pe fondul creșterii taxelor și coagulate în jurul lui Fazakas Péter, fost consilier județean UDMR, indică o fisură mult mai adâncă în relația dintre comunitatea secuiască și reprezentarea sa politică tradițională. Pentru a afla mai multe am stat de vorbă cu Romeo Couți, realizatorului podcastului „Lebăda Neagră” și coordonatorului volumului „Lebăda Neagră de pe Balaton – Viktor Orbán și o obsesie asumată”, care vorbește despre „o ruptură structurală, nu despre un simplu episod de nemulțumire conjuncturală”.

Succesul lui Fazakas Péter în mobilizarea protestatarilor este explicat prin legitimitatea locală și prin faptul că „vine din interiorul sistemului UDMR și îi cunoaște foarte bine reflexele, vulnerabilitățile și mecanismele de control”. Potrivit analizei, spre deosebire de conducerea Uniunii, Fazakas a reușit să vorbească pe limba comunității, articulând revendicări concrete și evitând discursul abstract sau pur identitar.

„UDMR nu mai mobilizează pentru că nu mai ascultă. Fazakas Péter reușește tocmai pentru că nu promite, ci canalizează frustrări reale, acumulate de ani de zile”, subliniază Couți. Mobilizarea prin rețelele sociale este văzută ca un factor-cheie, acestea devenind principalul instrument de organizare și legitimare, în afara structurilor de partid.

Nemulțumiri profunde, dincolo de creșterea taxelor

Deși presiunea fiscală a fost scânteia inițială, protestele sunt interpretate ca expresia unei nemulțumiri mult mai ample față de bilanțul celor peste 30 de ani de dominație politică a UDMR în Covasna și Harghita. „Taxele au fost doar pretextul. Miza reală este sentimentul că UDMR a abandonat comunitatea pentru confortul puterii”, precizează jurnalistul.

Printre exemplele care au alimentat această percepție sunt invocate gestionarea crizei de la mina Praid, unde „tăcerea UDMR a fost interpretată ca un semnal că stabilitatea coaliției de la București este mai importantă decât soarta unei regiuni simbolice”, dar și tragedia de la Odorheiu Secuiesc, unde prăbușirea internatului liceului romano-catolic s-a soldat cu moartea a doi copii.

„Pentru mulți maghiari, Odorheiul a fost momentul în care UDMR a ales sistemul în locul copiilor. A fost o ruptură morală”, afirmă realizatorul podcastului „Lebăda Neagră”. De asemenea, achiziționarea unui sediu de 9 milioane de euro la Cluj este descrisă drept „o demonstrație de forță și de detașare față de realitatea din teritoriu”.

Critica la adresa lui Kelemen Hunor: problemă de leadership sau criză de reprezentare

Faptul că protestele îl vizează direct pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, este considerat un semn clar al erodării încrederii în actuala conducere. „Nu mai vorbim despre o contestare marginală, ci despre o punere sub semnul întrebării a întregului model de conducere al Uniunii”, susține analistul.

În opinia sa, apropierea constantă de puterea centrală de la București și alinierea tot mai vizibilă la discursul și strategiile Budapestei au transformat pragmatismul politic într-o „doctrină a compromisului permanent”, în care accesul la guvernare a devenit un scop în sine.

Poate mobilizarea din stradă deveni alternativă politică?

Mobilizarea realizată prin rețelele sociale ar putea evolua într-o structură alternativă de influență politică locală, însă acest proces nu este lipsit de riscuri și interferențe externe. Analiza arată că Budapesta urmărește atent evoluțiile și că reactivarea Alianței Maghiare din Transilvania ar putea funcționa ca o soluție de rezervă în cazul slăbirii UDMR.

„Este o roată de rezervă ținută sub control și scoasă la drum doar atunci când Uniunea se dezechilibrează”, explică Romeo Couți.

Riscul pierderii controlului asupra discursului comunitar

Dacă protestele continuă și se extind, există riscul real ca UDMR să piardă monopolul asupra discursului comunitar din Secuime. Semnalele care ar confirma acest scenariu ar fi apariția unor lideri locali credibili în afara Uniunii, menținerea protestelor fără deturnare identitară și contestarea publică a conducerii UDMR în orașe simbol precum Sfântu Gheorghe.

„UDMR este extrem de sensibil la orice semn de instabilitate în Secuime. Aici nu este vorba doar de administrație, ci de simboluri și control politic”, după cum susține jurnalstul.

Ce ar fi putut face UDMR și ce poate agrava situația

Pentru a preveni escaladarea, UDMR ar fi trebuit să reacționeze rapid, transparent și empatic la crizele locale, asumându-și responsabilități politice clare. În schimb, reacțiile tardive și tentativa de a deturna protestele economice într-un discurs exclusiv identitar riscă să adâncească ruptura.

„Transformarea contribuabilului nemulțumit într-un simbol al confruntării cu statul român poate salva pe termen scurt controlul politic, dar pe termen lung erodează încrederea”, avertizează realizatorul podcastului „Lebăda Neagră”.

Concluzia analizei este tranșantă: „Nu maghiarimea a abandonat UDMR. UDMR a abandonat maghiarimea, pas cu pas, compromis cu compromis”.