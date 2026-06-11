Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că Ilie Bolojan își construiește poziția de principal lider al dreptei românești și că, pe termen lung, ar putea intra în cursa pentru funcția de președinte al României. Într-o declarație recentă, liderul UDMR a afirmat că Bolojan și-ar fi îndreptat deja atenția către electoratul USR, despre care spune că l-a „luat fără acte”.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune politică, după căderea Guvernului și în contextul discuțiilor privind formarea unei noi majorități parlamentare.

Întrebat despre viitorul politic al lui Ilie Bolojan, Kelemen Hunor a afirmat că actualul lider liberal ar putea deveni principalul reprezentant al zonei de centru-dreapta și un posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2030.

„În acest moment, asta se conturează. Deocamdată, el a luat USR-ul fără acte. În 2030 vom fi după trei rânduri de alegeri: în 2028 vor fi alegerile parlamentare, în 2029 europarlamentarele, iar în 2030 prezidențialele. Asta înseamnă că vor exista încercări repetate pentru fiecare partid și pentru fiecare lider. S-ar putea ca, la finalul acestor încercări, pe zona de centru-dreapta să existe un lider care va intra în cursa prezidențială, iar acel lider să fie Ilie Bolojan”, a declarat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, următorii ani electorali vor reprezenta teste succesive pentru partidele și liderii politici, iar rezultatul acestor confruntări ar putea redesena raportul de forțe din zona dreptei.

Afirmațiile liderului UDMR alimentează scenariul unei viitoare confruntări între Ilie Bolojan și Nicușor Dan la alegerile prezidențiale programate pentru 2030.

Hunor consideră că, dacă își va consolida influența în zona de centru-dreapta și va reuși să atragă o parte importantă din electoratul USR, Bolojan ar putea deveni candidatul principal al acestui segment politic la scrutinul prezidențial.

În același context, Kelemen Hunor a reiterat că nu consideră realistă varianta unui prim-ministru din partea UDMR, afirmând că o astfel de propunere nu ar fi acceptată de o parte a societății românești.

„Dacă merg eu și propun premier o să râdă toată lumea că a venit ungurul și face nu știu ce cu România. De aceea eu nu propun niciodată un premier. La un moment dat, Iohannis a spus în glumă: o să vezi că o să fac o dată, o să te propun pe tine”, a declarat liderul Uniunii.

Hunor a subliniat totodată că viitorul Executiv are nevoie de o majoritate parlamentară coerentă și de susținere politică solidă pentru a putea funcționa și adopta reformele necesare.

Reamintim că Ilie Bolojan a anunțat că parlamentarii PNL nu vor vota Guvernul Tomac, motivând că actuala formulă guvernamentală nu beneficiază de sprijinul politic necesar.

„De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a susținut că un Executiv fără susținere parlamentară este chiar mai vulnerabil decât un guvern minoritar și nu poate implementa măsurile dificile impuse de situația economică și de angajamentele asumate de România.

„Un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire. Un guvern fără o susţinere politică şi parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condiţiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România şi a situaţiilor noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susţine”, a afirmat președintele PNL.