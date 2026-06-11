Aproximativ 1.000 de angajați ai serviciilor publice de ambulanță din România participă joi, 11 iunie, la un protest organizat în fața Ministerului Sănătății și a Ministerului Muncii, la inițiativa Federației Naționale Sindicale „Ambulanța” din România (FNSAR).

Sindicaliștii susțin că forma actuală a proiectului noii Legi a salarizării ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru o parte importantă a personalului din sistemul de urgență.

Acțiunea este considerată de organizatori una dintre cele mai ample manifestații sindicale desfășurate de serviciile publice de ambulanță în ultimii ani.

Potrivit FNSAR, principalele probleme identificate în proiectul legislativ sunt legate de modificarea unor sporuri care contribuie semnificativ la veniturile angajaților din sistem.

Sindicatul reclamă posibila reducere a sporului de tură, a sporurilor acordate pentru activitatea desfășurată în zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, a sporului de gardă, precum și a celui destinat condițiilor de muncă deosebit de periculoase.

În același timp, reprezentanții angajaților susțin că noii coeficienți de salarizare prevăzuți în proiect nu oferă garanții privind menținerea nivelului actual al veniturilor pentru numeroase categorii de personal.

Reprezentanții FNSAR afirmă că, în forma actuală, proiectul noii Legi a salarizării poate conduce la diminuarea salariilor nete ale angajaților din serviciile de ambulanță.

Sindicaliștii solicită autorităților să revizuiască prevederile contestate și să includă revendicările formulate de organizațiile profesionale înainte de adoptarea actului normativ.

Organizatorii au precizat că protestul nu va afecta intervențiile medicale de urgență. Toate ambulanțele operative din serviciile publice de ambulanță își continuă activitatea normală.

În semn de solidaritate cu protestul, autospecialele vor afișa pe parcursul zilei mesaje cu inscripția „Protest Național”.

FNSAR a anunțat că manifestațiile ar putea continua și în perioada următoare dacă solicitările angajaților nu vor fi luate în considerare în procesul de elaborare a noii legi a salarizării.

Proiectul noii Legi a salarizării se află în centrul dezbaterilor dintre autorități și organizațiile sindicale din sectorul public.

Reprezentanții serviciilor de ambulanță cer menținerea actualului nivel al veniturilor și protejarea sporurilor considerate esențiale pentru personalul care asigură intervențiile medicale de urgență.