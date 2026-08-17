Cele mai bune filme din 2026. 12 titluri de urmărit

Criticii BBC Caryn James și Nicholas Barber au ales 12 dintre filmele pe care le consideră cele mai importante ale anului 2026, de la „Odiseea” lui Christopher Nolan și SF-ul „Proiectul Hail Mary” până la comedii, animații, horror și drame istorice.

Selecția include atât producții hollywoodiene cu distribuții de top, cât și filme independente sau proiecte mai puțin cunoscute publicului larg. Printre titlurile remarcate se află „Invitația vecinilor”, „Turma vede urma”, „Umbra tatălui meu” și „După 28 de ani: Templul oaselor”.

Pentru această versiune, titlurile sunt prezentate în forma folosită în România acolo unde există o denumire locală oficială, iar în paranteză este indicat titlul original. De exemplu, „The Invite” a fost lansat în România sub numele „Invitația vecinilor”, iar „The Odyssey” sub titlul „Odiseea”.

Comedia regizată de Olivia Wilde îi are în distribuție pe Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton și Olivia Wilde. Povestea se desfășoară aproape în întregime într-un apartament, în timpul unei cine la care participă două cupluri.

Joe și Angela sunt într-o relație aflată într-un moment dificil, iar sosirea vecinilor lor transformă o seară aparent obișnuită într-o succesiune de situații incomode și dezvăluiri.

Caryn James și Nicholas Barber apreciază combinația dintre umorul de situație și dimensiunea dramatică a poveștii. Filmul a avut premiera în România pe 3 iulie 2026, sub titlul „Invitația vecinilor”.

Filmul lui Christopher Nolan este una dintre cele mai ambițioase producții ale anului. Matt Damon îl interpretează pe Odiseu, iar distribuția îi include pe Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland și Zendaya.

Adaptarea urmărește întoarcerea lui Odiseu spre Ithaca după Războiul Troian și întâlnirile sale cu personaje și creaturi din mitologia greacă.

Caryn James remarcă faptul că Nolan combină amploarea unui blockbuster cu teme precum responsabilitatea, guvernarea și alegerile morale. Filmul a fost lansat în România pe 17 iulie 2026 și poartă oficial titlul „Odiseea”.

Comedia canadiană a lui Matt Johnson și Jay McCarrol este una dintre cele mai neobișnuite producții din selecție.

Filmul combină imagini realizate în Toronto începând din 2008 cu secvențe filmate ulterior, construind o aventură despre doi prieteni care visează să devină vedete și ajung accidental să călătorească în timp.

Nicholas Barber apreciază inventivitatea producției și amestecul dintre umorul absurd, aventura cinematografică și omagiul adus orașului Toronto și prieteniei de lungă durată.

În România nu este indicată, în sursele consultate, o denumire locală consacrată, astfel că titlul original poate fi păstrat pentru identificarea filmului. Producția este disponibilă și pe Prime Video în anumite teritorii.

Povestea începe cu un cioban care le citește în fiecare seară oilor sale romane polițiste. Când acesta este ucis, animalele încep să caute indicii pentru a descoperi cine este responsabil.

Filmul combină acțiunea live-action cu animația CGI și este construit astfel încât să funcționeze atât pentru copii, cât și pentru adulți.

În România, producția a fost lansată sub titlul „Turma vede urma”, premiera având loc pe 8 mai 2026. Din distribuția vocală fac parte Emma Thompson, Hugh Jackman, Bryan Cranston și Regina Hall.

Filmul regizat de Nia DaCosta continuă universul creat de Danny Boyle și Alex Garland. Scenariul îi aparține lui Garland, iar povestea duce mai departe lumea post-apocaliptică introdusă în filmele precedente.

Producția combină horrorul cu elemente de folk horror și umor negru. Ralph Fiennes, Jack O'Connell și Alfie Williams se află printre actorii principali.

Nicholas Barber consideră că filmul depășește formula clasică a unei continuări horror și își construiește propria mitologie. În România, titlul oficial este „După 28 de ani: Templul oaselor”, iar premiera a avut loc pe 16 ianuarie 2026.

Drama regizată de Akinola Davies este plasată în Nigeria anului 1993, în perioada unei crize electorale care a marcat profund țara.

Filmul urmărește doi frați care străbat Lagosul împreună cu tatăl lor. O călătorie aparent obișnuită se transformă într-o experiență tensionată, pe măsură ce cei trei ajung să fie martorii instabilității politice.

Caryn James laudă perspectiva copiilor și modul în care filmul trece de la o poveste intimă de familie la imaginea unei societăți aflate în criză.

„Umbra tatălui meu” a avut premiera în România pe 10 iulie 2026.

Pixar apare în top cu „Hopperi”, o animație SF despre o adolescentă care își transferă conștiința într-un castor robotizat.

Mabel ajunge astfel să poată comunica cu animalele și încearcă să le ajute să se opună unui primar corupt.

Filmul combină aventura, comedia și o temă ecologică, iar criticii BBC apreciază ritmul alert și modul în care producția folosește o idee clasică a animației într-o formă modernă.

„Hopperi” a fost lansat în România pe 6 martie 2026 și beneficiază inclusiv de o versiune dublată în limba română.

Emerald Fennell propune o nouă adaptare a romanului lui Emily Brontë, cu Margot Robbie și Jacob Elordi în rolurile lui Cathy și Heathcliff.

Filmul pune accent pe pasiunea și conflictul dintre cei doi, dar și pe diferențele sociale care stau la baza relației lor.

Caryn James consideră că această versiune nu urmărește fidelitatea convențională față de roman. Fennell folosește culori puternice, costume spectaculoase și momente intenționat excesive, păstrând însă în centru relația pasională dintre personaje.

În România, filmul este cunoscut sub titlul „La răscruce de vânturi”.

Ryan Gosling interpretează un profesor de științe care se trezește pe o navă spațială, la ani-lumină de Pământ, fără să își amintească inițial cine este sau care este misiunea sa.

Pe măsură ce memoria îi revine, descoperă că trebuie să găsească o soluție pentru o amenințare care ar putea duce la dispariția vieții pe Pământ.

Regizat de Phil Lord și Christopher Miller, filmul pune mai mult accent pe știință, cercetare și rezolvarea problemelor decât multe alte producții SF de amploare.

Nicholas Barber consideră că abordarea nu face filmul mai puțin spectaculos, ci contribuie la combinația dintre umor, emoție și aventură. În România, titlul folosit este „Proiectul Hail Mary”.

Drama lui Sergei Loznitsa este plasată în Uniunea Sovietică, în 1937, în perioada marilor epurări staliniste.

Un tânăr procuror primește un mesaj de la un deținut politic și încearcă să afle adevărul despre abuzurile comise în sistemul represiv.

Povestea urmărește confruntarea protagonistului cu un aparat birocratic în care fiecare instituție pare să protejeze următorul nivel al sistemului.

Filmul este o coproducție în care participă și România, alături de Franța, Germania, Țările de Jos, Letonia și Lituania.

Pentru acest titlu, „Doi procurori” este traducerea în limba română a titlului original, însă nu am identificat o denumire românească oficială consacrată în sursele consultate.

Gus Van Sant spune într-o combinație de thriller și comedie neagră povestea reală a lui Tony Kiritsis, un bărbat din Indianapolis care răpește un broker ipotecar pe care îl consideră responsabil pentru problemele sale financiare.

Situația devine rapid un spectacol mediatic după ce răpitorul contactează un post local de radio și începe să vorbească public despre ceea ce se întâmplă.

Bill Skarsgård interpretează personajul principal, iar Al Pacino are un rol în film. Producția amintește prin atmosferă de „Dog Day Afternoon”, în special prin modul în care presa transformă o situație dramatică într-un eveniment urmărit de public.

Pentru acest film nu am identificat o denumire oficială de distribuție în România; „Firul morții” este traducerea literală a titlului original.

Zendaya și Robert Pattinson interpretează un cuplu logodit în filmul regizat de Kristoffer Borgli.

Povestea începe ca o comedie romantică, dar schimbă radical direcția după ce Emma îi dezvăluie lui Charlie un secret tulburător, cu puțin timp înainte de nuntă.

Caryn James apreciază în special prestațiile celor doi actori și modul în care reușesc să gestioneze schimbarea de ton a filmului.

În România, producția este prezentată sub titlul „Drama”, potrivit informațiilor publicate de cinematografele locale.

Selecția celor doi critici este foarte diferită ca gen și stil. Pe aceeași listă apar un blockbuster inspirat de Homer, o animație Pixar, o producție SF despre salvarea Pământului, un horror post-apocaliptic și filme despre familie, relații și represiune politică.

Un element comun este însă atenția acordată filmelor care încearcă să depășească formulele convenționale. Chiar și producțiile comerciale din listă sunt apreciate pentru teme și abordări care merg dincolo de spectacolul vizual.

Pentru publicul român, selecția este cu atât mai relevantă cu cât mai multe dintre aceste filme au avut deja premiera în cinematografele din România în 2026, inclusiv „Invitația vecinilor”, „Odiseea”, „Turma vede urma”, „După 28 de ani: Templul oaselor”, „Umbra tatălui meu” și „Hopperi”.