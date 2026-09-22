Paramount Skydance a ajuns la acorduri cu un grup de 12 state americane și cu Writers Guild of America, eliminând ultimele obstacole juridice importante pentru preluarea Warner Bros. Discovery, într-o tranzacție evaluată la 110 miliarde de dolari. În schimb, compania condusă de David Ellison și-a asumat mai multe obligații privind investițiile și numărul filmelor produse în Statele Unite, relaetază Reuters.

Înțelegerile permit Paramount Skydance să continue tranzacția fără să fie obligată să vândă unele active importante, printre care CNN sau francize cinematografice valoroase.

Fuziunea fusese contestată de 12 state americane, în frunte cu California. Autoritățile susțineau că operațiunea ar putea reduce concurența pe piețele de film și televiziune.

Una dintre principalele condiții stabilite prin acord vizează investițiile în industria cinematografică americană. Paramount s-a angajat să aloce anual cu cel puțin 300 de milioane de dolari mai mult pentru producția de filme în Statele Unite ale Americii. Compania trebuie să respecte timp de cinci ani și anumite praguri privind numărul producțiilor lansate în cinematografe.

În primii doi ani, Paramount va produce cel puțin 30 de filme anual. În următorii trei ani, numărul minim va crește la 32 de producții pe an. Acordul stabilește și condiții privind tipurile de filme realizate. Cel puțin patru producții în fiecare an trebuie să fie filme independente, iar minimum 20% dintre titlurile lansate trebuie să fie producții de succes.

Nerespectarea acestor praguri poate aduce penalități importante. Paramount ar putea plăti până la 30 de milioane de dolari pentru fiecare film care lipsește din numărul asumat, iar cea mai mare parte a sumelor ar urma să ajungă la fonduri destinate sprijinirii angajaților din industrie.

Compania s-a angajat și să nu majoreze, timp de trei ani, tarifele percepute operatorilor de cinematografe.

Acordul include și prevederi referitoare la activitatea rețelelor de știri aflate în interiorul grupului rezultat în urma tranzacției. Va fi creat un consiliu pentru independență editorială care va avea rolul de a supraveghea rețelele CBS și CNN.

Paramount evită astfel măsuri mai dure care ar fi putut apărea în urma procesului, inclusiv vânzarea unor active importante.

Writers Guild of America și-a retras, la rândul său, procesul intentat împotriva tranzacției. Sindicatul își menține însă poziția potrivit căreia fuziunea ar putea avea efecte negative asupra industriei și asupra condițiilor de muncă ale scenariștilor.

Autoritățile de reglementare din administrația Trump aprobaseră anterior operațiunea, iar Comisia Europeană și autoritățile din Marea Britanie au dat deja undă verde tranzacției.

Paramount și Warner Bros. Discovery estimaseră la începutul anului că fuziunea va genera economii de aproximativ 6 miliarde de dolari, inclusiv prin reducerea costurilor.

Măsurile de reducere a cheltuielilor ar putea afecta locurile de muncă atât în industria cinematografică, cât și în redacțiile CNN și CBS.

Compania formată după finalizarea tranzacției ar urma să acumuleze datorii de aproximativ 80 de miliarde de dolari.

Încheierea acordurilor juridice elimină și riscul unei penalizări importante pentru Paramount. Compania ar fi trebuit să plătească acționarilor Warner Bros. Discovery câte 7 milioane de dolari pentru fiecare zi de întârziere a finalizării tranzacției după 30 septembrie.