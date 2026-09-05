Cinematografele trăiesc o perioadă de relansare puternică după anii dificili marcați de pandemie și schimbarea preferințelor de vizionare. În vara anului 2026, Hollywoodul a consemnat cele mai mari încasări din ultimii 13 ani. Vânzările de bilete pe piața nord-americană au atins suma de aproximativ 4,6 miliarde de dolari în intervalul 1 mai – 31 august 2026, conform datelor furnizate de compania Rentrak și citate de publicația Quartz. Această cifră marchează o creștere cu 26% comparativ cu perioada similară a anului trecut și reprezintă cea mai bună evoluție estivală din 2013 până în prezent.

Cu toate acestea, pragul istoric stabilit în 2013, ajustat la rata inflației, rămâne la o distanță considerabilă, fiind evaluat la aproximativ 6,8 miliarde de dolari.

Paul Dergarabedian, director pentru tendințe de piață la Rentrak, estimează că box-office-ul nord-american ar putea ajunge la 10 miliarde de dolari până la sfârșitul anului. Sectorul cinematografic nu a mai depășit această graniță financiară din anul 2019, ultimul an complet desfășurat în condiții normale înainte de declanșarea crizei sanitare globale.

Un semnal extrem de încurajator pentru întreaga industrie vine din direcția publicului tânăr. Statisticile Cinema United indică o creștere a frecvenței cu care reprezentanții Generației Z merg la cinema. Aceștia au înregistrat o medie de 6,1 vizite la cinematograf în cursul anului 2025, în urcare de la 4,9 vizite câte bifaseră în anul precedent.

Tim Richards, fondatorul și directorul general al lanțului Vue, consideră că diversificarea filmelor disponibile a contribuit la atragerea unui număr mai mare de spectatori tineri.

Această tendință de revenire are o semnificație crucială, în condițiile în care perioada pandemiei a grăbit adoptarea rapidă a serviciilor de streaming, devenite o alternativă confortabilă la mersul la cinema. Cele mai recente date arată însă că fascinația vizionării pe un ecran gigant își menține apelul, mai ales atunci când marile studiouri lansează titluri construite ca adevărate evenimente culturale.

Recuperarea terenului pierdut nu s-a sprijinit exclusiv pe continuări ale unor francize deja consacrate. Producția „Odiseea”, regizată de Christopher Nolan, se apropie cu pași repezi de pragul global de 1,6 miliarde de dolari încasări.

Lansări independente de mic buget au depășit drastic estimările inițiale ale specialiștilor. De exemplu, pelicula horror „Backrooms”, realizată de Kane Parsons la vârsta de doar 21 de ani, a obținut în jur de 394 de milioane de dolari în întreaga lume, fiind creată cu un buget extrem de redus, de numai 10 milioane de dolari. Un alt exemplu este filmul „Obsession”, semnat de Curry Barker, în vârstă de 26 de ani, care a depășit bariera de 500 de milioane de dolari la nivel global, deși costurile de producție au fost sub pragul de un milion de dolari.

Nici universurile consacrate nu au lipsit din preferințele publicului. Lungmetrajul „Spider-Man: Brand New Day” a adunat aproximativ 2,34 miliarde de dolari la nivel mondial, cifră ce îl plasează în clasamentul celor mai profitabile producții din istorie, fără a lua în calcul ajustarea la inflație. Pe de altă parte, nu toate proiectele derivate din mărci celebre au atins performanțe similare. Titlul „Star Wars: The Mandalorian and Grogu” a adunat circa 345 de milioane de dolari pe plan internațional, iar producția „Supergirl” a oprit contorul la aproape 126 de milioane de dolari. Aceste diferențe arată că un nume de franciză nu mai garantează de la sine un succes financiar automat.

În paralel, interesul pentru formate premium precum IMAX a cunoscut o expansiune majoră. Performanța peliculei „Odiseea” a ajutat la stabilirea unui record istoric lunar pentru rețeaua IMAX în luna iulie, când au fost obținute venituri din bilete de 257 de milioane de dolari la nivel global. După un an 2025 considerat deja excepțional, conducerea companiei anticipează rezultate și mai bune pentru întregul an 2026.

În ciuda performanțelor remarcabile din ultimele luni, piața de film nu a recuperat complet pierderile suferite în ultimii ani. În perioada estivală au avut loc 34 de lansări pe scară largă, un număr ușor superior celui din 2025, dar sensibil mai mic față de cele 44 de pelicule lansate în vara anului 2019. Trecerea timpului arată că piața resimte încă urmările pandemiei și ale grevelor prelungite ale scenariștilor și actorilor din 2023, evenimente ce au perturbat planificările de producție pe termen lung.

Speranțele pentru o redresare durabilă se îndreaptă spre ultimele luni ale anului. Finalul de sezon va aduce pe marile ecrane două dintre cele mai așteptate titluri ale momentului, „Avengers: Doomsday” și „Dune: Part Three”, programate pentru lansare în luna decembrie. După o etapă în care viitorul distribuției în săli părea nesigur, cifrele din 2026 demonstrează că interesul pentru experiența colectivă din cinema rămâne viu, iar generația tânără este motorul acestei schimbări.