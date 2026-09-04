OpenAI pregătește un amplu program destinat protejării infrastructurii critice, prin care organizațiile cu resurse limitate vor putea beneficia de acces subvenționat la modelele companiei, instruire și sprijin tehnic. Inițiativa vizează inclusiv furnizori de apă și energie, administrații locale, bănci regionale și alte servicii esențiale.

Programul, intitulat „Daybreak for Frontline Defenders”, beneficiază de o finanțare de un miliard de dolari și urmărește să ajute organizațiile să își consolideze apărarea împotriva atacurilor informatice. Anunțul a fost făcut de președintele OpenAI, Greg Brockman, în cadrul unui summit dedicat securității, la care au participat aproximativ 300 de specialiști.

O componentă distinctă, denumită „Daybreak for America”, va pune la dispoziția autorităților locale și a operatorilor de infrastructură modele OpenAI, alături de programe de pregătire și asistență tehnică.

În cadrul acestei inițiative, compania începe un proiect-pilot împreună cu Multi-State Information Sharing and Analysis Center, prin care specialiștii în securitate cibernetică din administrațiile statale și locale vor fi instruiți să utilizeze modelele de inteligență artificială în activitatea lor.

OpenAI colaborează, de asemenea, cu peste 35 de companii din domeniul tehnologiei și securității cibernetice pentru integrarea modelelor sale în instrumente, servicii și fluxuri de lucru utilizate de organizații.

Necesitatea unor astfel de măsuri este legată de temerile tot mai mari privind apariția unor atacuri informatice susținute de inteligența artificială. Specialiștii avertizează de mai mulți ani că modelele avansate ar putea ajunge să identifice și să exploateze automat vulnerabilități din sisteme complexe, inclusiv cele care asigură funcționarea serviciilor publice.

OpenAI susține că noile instrumente vor putea ajuta organizațiile cu bugete reduse să verifice coduri informatice vechi, să analizeze activități suspecte, să descopere vulnerabilități și să stabilească prioritățile în funcție de gravitatea riscurilor. Modelele pot fi folosite și pentru dezvoltarea și testarea unor soluții de securitate.

Totuși, compania admite că inteligența artificială nu poate rezolva singură problemele infrastructurii critice. Lipsa personalului specializat și dificultatea protejării sistemelor fizice rămân obstacole importante, iar noile tehnologii ar putea adăuga și alte riscuri.