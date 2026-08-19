OpenAI pierde teren în fața Anthropic

OpenAI și-a anunțat investitorilor că veniturile sale au crescut cu 18% între primul și al doilea trimestru, în timp ce pierderile s-au adâncit, rezultate care i-au dezamăgit pe unii acționari care sperau că startup-ul va arăta mai multe progrese în a recupera distanța față de rivalul Anthropic, potrivit WSJ.

Compania care deține ChatGPT a declarat că veniturile sale au crescut la 6,7 ​​miliarde de dolari în cele trei luni încheiate în iunie, față de 5,7 miliarde de dolari în primul trimestru. Între timp, marja sa operațională a scăzut și mai mult spre roșu, îndepărtând compania de profitabilitate înaintea unei oferte publice inițiale mult așteptate, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Anthropic și-a dublat veniturile, ajungând la 11,6 miliarde de dolari în aceeași perioadă, marcând prima dată când vânzările sale au depășit rivalul său mai vechi. Compania a înregistrat, de asemenea, un mic profit operațional.

Soarta divergentă a celor două companii arată cât de drastic s-a schimbat cursa inteligenței artificiale de la începutul anului. O încetinire a creșterii ChatGPT, combinată cu succesul instrumentului de codare de succes al Anthropic, Claude Code, a pus OpenAI în declin, forțând compania să își reorienteze afacerea și să își revizuiască echipa de conducere.

Săptămâna trecută, compania a înlocuit-o pe directorul său de venituri, Denise Dresser, după ce aceasta a petrecut mai puțin de un an în această funcție. Plecarea ei a urmat unei serii de alte plecări, inclusiv fostul director de operațiuni Brad Lightcap și Fidji Simo, considerat cândva moștenitorul directorului executiv Sam Altman.

OpenAI le-a spus investitorilor că rata sa de creștere a crescut de la lansarea unui set de noi modele în iulie, au declarat sursele.

Pentru multe startup-uri, venituri trimestriale de aproape 7 miliarde de dolari ar fi extraordinare, dar așteptările sunt diferite pentru OpenAI. Compania a convins investitorii să obțină un ritm de creștere stratosferic și a semnat acorduri mari de calcul bazate pe capacitatea sa de a genera în curând venituri de sute de miliarde de dolari în fiecare an. Performanța Nvidia, Oracle și a altor giganți tehnologici depinde de capacitatea OpenAI de a-și respecta angajamentele față de aceștia.

Ritmul secvențial de creștere al OpenAI a fost mai lent decât cel al Palantir în aceeași perioadă și, de asemenea, în urma altor companii AI de top, cum ar fi CoreWeave și Micron.

OpenAI a lansat recent o „super aplicație” care integrează instrumentul său de codare, Codex, cu ChatGPT și un browser web și a declarat că noul produs atrage rapid utilizatori.

În ultimele luni, co-fondatorul și președintele său, Greg Brockman, a preluat, de asemenea, un rol mai activ în conducerea diviziilor de produse și afaceri, în efortul de a reaccelera creșterea.

Pierderea operațională a companiei, care include compensațiile pe bază de acțiuni, s-a mărit de la 9,3 miliarde de dolari în primul trimestru la 12,3 miliarde de dolari în al doilea trimestru, depășind creșterea veniturilor sale. Anthropic, în schimb, a reușit să obțină un profit ajustat, informând investitorii că a făcut progrese în ceea ce privește eficiența utilizării resurselor de calcul.

Nu este clar ce metode a folosit Anthropic, care nu este încă o companie publică, pentru a-și calcula profitul ajustat, deși în comunicările anterioare cu investitorii, a exclus din cifră compensațiile pe bază de acțiuni.

OpenAI subvenționează sute de milioane de utilizatori care nu plătesc pentru ChatGPT și, de asemenea, a redus prețurile pentru două dintre cele mai recente modele ale sale, după ce clienții corporativi au început să devină mai precauți în ceea ce privește cheltuielile pentru instrumente de inteligență artificială.

Anthropic a trebuit, de asemenea, să calmeze investitorii care au devenit mai nervoși cu privire la amenințarea pe care aceste modele o reprezintă pentru laboratoarele americane de inteligență artificială.

OpenAI a întrerupt recent dezvoltarea unor modele noi și a extins monitorizarea sistemelor sale de inteligență artificială după ce roboții autonomi ai companiei, sau „agenții”, au ocolit eforturile de izolare în testare și au piratat alte companii.