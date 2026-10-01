Heureka Group a încheiat anul fiscal 2026 cu venituri și free cash flow în creștere, în timp ce Compari.ro, platforma grupului din România, a depășit pragul de 1 milion de produse disponibile pentru cumpărare directă. Compania anunță și o îmbunătățire de peste 20% a rezultatului net față de anul fiscal anterior.

Rezultatele au fost anunțate la 1 octombrie 2026 și reflectă evoluția activității Heureka Group pe cele nouă piețe din Europa Centrală și de Est. Potrivit companiei, free cash flow-ul a crescut cu 9% într-un an, iar platformele grupului ajung lunar la până la 30 de milioane de utilizatori.

În România, unul dintre principalele repere raportate de companie este extinderea marketplace-ului Compari.ro. Platforma a ajuns la peste 1 milion de produse care pot fi cumpărate direct prin intermediul său.

Pragul marchează o extindere importantă a ofertei disponibile utilizatorilor români, care pot găsi într-un singur loc produse și oferte de la comercianții incluși în platformă.

Compari.ro își păstrează astfel și rolul de ghid de cumpărături, prin funcțiile de comparare a prețurilor și a ofertelor. Potrivit datelor furnizate de companie, în ultimele 12 luni consumatorii români au economisit aproximativ 4,09 milioane de lei folosind platforma. Suma este echivalentul a circa 775.000 de euro.

La nivel european, Heureka Group raportează o evoluție pozitivă a principalilor indicatori financiari pentru anul fiscal 2026.

Veniturile grupului au crescut față de anul anterior, în timp ce free cash flow-ul s-a majorat cu 9%. Rezultatul net a înregistrat, de asemenea, o îmbunătățire de peste 20%.

CEO-ul Heureka Group, David Chmelař, a declarat că evoluția free cash flow-ului reflectă modul în care compania își gestionează operațiunile și transformă activitatea comercială în rezultate financiare.

„Anul trecut a confirmat faptul că businessul nostru are baze solide. Chiar și în contextul unei creșteri moderate a veniturilor, am generat cu 9% mai mult free cash flow decât în anul precedent”, a declarat David Chmelař, potrivit comunicatului companiei.

Heureka Group operează platforme de comparare a prețurilor și ghiduri de cumpărături în nouă piețe din Europa Centrală și de Est.

Conform datelor companiei, consumatorii de pe aceste piețe au economisit în total peste 200 de milioane de euro în ultimul an fiscal prin utilizarea platformelor grupului.

În perioada octombrie-decembrie, corespunzătoare celui mai recent sezon de vârf pentru cumpărăturile online, platformele Heureka au generat cu 2,5 milioane mai mulți potențiali clienți pentru partenerii comerciali decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Tehnologia și automatizarea reprezintă o altă direcție de dezvoltare pentru grup. În 2025, Heureka Group și-a extins utilizarea inteligenței artificiale pentru procese precum asocierea automată a ofertelor, căutarea inteligentă și recomandările personalizate.

Potrivit companiei, sistemele bazate pe inteligență artificială gestionează lunar aproximativ 5 milioane de asocieri de produse. În același timp, sunt adăugați 4 milioane de parametri noi de produs și sunt generate aproximativ 300.000 de descrieri noi de produse în fiecare lună.

În anumite procese, compania susține că productivitatea a crescut de până la 100 de ori ca urmare a automatizării.

Depășirea pragului de 1 milion de produse consolidează componenta de marketplace a Compari.ro și extinde numărul de opțiuni disponibile direct utilizatorilor.

Sorin Dochian, Managing Director al Compari.ro, spune că obiectivul platformei este atât extinderea catalogului, cât și simplificarea procesului prin care consumatorii compară produsele și prețurile.

„Obiectivul nostru nu este doar să extindem numărul de produse disponibile, ci și să îi ajutăm pe oameni să navigheze mai ușor într-o piață de e-commerce foarte aglomerată”, a declarat Sorin Dochian, potrivit comunicatului.

Evoluția raportată de Heureka Group indică, astfel, două direcții principale pentru platforma din România: creșterea numărului de produse disponibile pentru achiziție și utilizarea tehnologiei pentru a face mai eficientă compararea ofertelor.