România și-a majorat cheltuielile publice pentru educație în ultimii ani, însă sumele investite în școlarizarea unui copil rămân mult sub media statelor membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), potrivit raportului „Education at a Glance 2026”, publicat marți, 29 septembrie. În 2023, cheltuielile publice pentru educație au reprezentat 2,4% din PIB în România, față de o medie de 4% în țările OCDE.

Diferența se vede și în suma alocată pentru fiecare elev. În învățământul primar, cheltuiala publică per elev a fost de 3.783 de dolari în România, comparativ cu 12.893 de dolari în medie în OCDE. În gimnaziu, România a alocat 8.658 de dolari per elev, față de 14.291 de dolari la nivelul organizației. Raportul compară sistemele de educație pe baza unor indicatori internaționali armonizați.

Datele OCDE arată că evoluția României din perioada 2015-2023 a fost diferită de tendința înregistrată în medie în organizație.

La nivelul OCDE, cheltuielile publice pentru educație, calculate atât pentru fondurile direcționate către instituțiile de învățământ, cât și pentru cele din afara acestora, au scăzut ușor ca pondere în PIB, de la 4,4% în 2015 la 4,2% în 2023.

În România, indicatorul a evoluat în sens invers, de la 2,4% din PIB în 2015 la 2,6% în 2023. Cu toate acestea, nivelul rămâne considerabil sub media OCDE.

Pentru cheltuielile destinate direct instituțiilor de învățământ, diferența este de asemenea importantă: în 2023, România a alocat 2,4% din PIB din fonduri publice, iar media OCDE a fost de 4%. Cheltuielile private au reprezentat 0,2% din PIB în România, față de 0,6% în medie în țările OCDE.

Diferențele dintre România și media OCDE sunt vizibile de la primele niveluri de educație.

Pentru copiii cu vârste între 3 și 5 ani, cheltuiala publică per copil a ajuns la 4.766 de dolari în România în 2023, în creștere de la 3.295 de dolari în 2015. În aceeași perioadă, media OCDE a crescut de la 8.201 la 10.331 de dolari.

În învățământul primar, diferența se accentuează. România a cheltuit 3.783 de dolari pentru fiecare elev în 2023, în timp ce media OCDE a fost de 12.893 de dolari.

În gimnaziu, cheltuiala publică per elev a fost de 8.658 de dolari în România, comparativ cu 14.291 de dolari la nivelul OCDE.

Raportul arată că, între țările analizate, cheltuielile publice per elev sau student diferă semnificativ, de la 3.398 de dolari până la 32.832 de dolari, în funcție de nivelul de educație și de sistemul național.

Structura cheltuielilor oferă un alt element important de context.

În România, 86% din cheltuielile curente ale instituțiilor de învățământ primar sunt destinate remunerării personalului. Media OCDE este de 79%.

Diferența arată că o parte mai mare din bugetul curent al școlilor românești este absorbită de costurile cu personalul, în timp ce restul fondurilor este utilizat pentru alte cheltuieli curente ale instituțiilor de învățământ.

OCDE subliniază că nivelul cheltuielilor nu este singurul indicator relevant pentru evaluarea unui sistem educațional, iar structura finanțării și modul în care sunt utilizate resursele trebuie analizate împreună cu rezultatele educaționale.

Diferența față de media OCDE se menține și în învățământul superior.

Pentru ciclurile de licență și nivelurile superioare, cheltuiala publică per student a fost de 11.042 de dolari în România în 2023. Această sumă reprezintă 83% din totalul cheltuielilor pentru aceste niveluri de educație.

În medie, țările OCDE au cheltuit 16.405 dolari per student, iar finanțarea publică a reprezentat 68% din total.

Prin urmare, România se află într-o situație în care statul suportă o proporție mai mare din costurile educației universitare, dar suma efectivă alocată pentru fiecare student rămâne sub media OCDE.

Raportul Education at a Glance 2026 confirmă astfel creșterea cheltuielilor pentru educație în România în perioada analizată, dar și diferența persistentă față de media statelor OCDE.

În 2023, decalajul a fost vizibil atât în ponderea cheltuielilor în PIB, cât și în sumele alocate pentru fiecare copil, elev sau student. Cele mai mari diferențe apar în învățământul preșcolar și primar, în timp ce la nivel universitar diferența este mai redusă, dar rămâne semnificativă.

Pentru România, datele indică o creștere a finanțării în termeni relativi față de 2015, însă nivelul total al resurselor dedicate educației continuă să fie inferior celui înregistrat în medie în țările OCDE.