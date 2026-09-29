Ce a greșit România în economie, potrivit lui Stolojan

Fostul premier Theodor Stolojan a declarat la un eveniment desfășurat la BNR că încetinirea creșterii economice a României a început în 2022, cu mai bine de trei ani înainte de adoptarea măsurilor de austeritate.

El spune că economia a continuat să încetinească în timp ce statul a alocat tot mai mulți bani pentru investiții publice, iar în opinia sa prioritatea ar trebui să fie corectarea dezechilibrelor economice.

Stolojan a făcut declarațiile marți, la Banca Națională a României, cu ocazia lansării volumului „Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergență nominală”.

„Vreau să o spun foarte limpede vizavi de multe prostii care se spun în dezbaterile economice. Reducerea ritmului de creştere economică în România a început odată cu anul 2022, cu trei ani şi jumătate înainte de a se lua orice măsură, aşa-zis, de austeritate. Am ajuns cu creşterea economică sub 1% în timp ce pompam tot mai mulţi bani publici în investiţii. Deci exact rezultatul contrariu decât cel descris de cărţile de economie. Prin urmare, pentru mine, atunci când nu pot gestiona mai bine creşterea economică, prioritară este corectarea deficitelor economice”, a declarat Stolojan.

Fostul premier a vorbit și despre riscurile generate de dezechilibrele externe, explicând că acestea sunt diferite de problemele economice interne, care pot fi gestionate prin politici naționale.

„Când ai o ţară de dimensiune medie, cu economie deschisă, cu o monedă convertibilă, dar care nu e şi rezervă internaţională, trebuie să fii în fiecare zi cu ochiul pe echilibrele externe.

De ce? Pentru că, dacă echilibrele interne, fie inflaţie, fie buget, fie ce vreţi dumneavoastră, le putem gestiona singuri, un dezechilibru extern care merge către o criză, fie a contului curent, fie a datoriei externe, nu se rezolvă decât cu participarea creditorilor externi şi care cer credibilitate”, a afirmat el.

În același timp, Stolojan consideră că România are un potențial important de dezvoltare, dacă resursele sunt alocate mai eficient.

„România are rezerve uriaşe de creştere economică dacă se uită cu atenţie la sistemele de alocare a resurselor”, a spus fostul premier.

El a subliniat și importanța investițiilor străine și a tehnologiei pentru dezvoltarea economiei românești.

„Progresul continuu al tehnologiilor, din păcate, ni-l aduc companiile internaţionale, de aceea România trebuie să redevină atractivă pentru investiţiile străine directe, până România va începe să genereze şi ea progres tehnologic”, a precizat Stolojan.