Cel mai mare datornic al FMI din lume. Câți bani are de rambursat

Argentina ocupă primul loc în clasamentul mondial al statelor cu cele mai mari datorii către Fondul Monetar Internațional (FMI), potrivit datelor analizate de Visual Capitalist în octombrie 2026. Țara sud-americană are credite restante de 56,8 miliarde de dolari, de aproape patru ori mai mult decât Ucraina, aflată pe poziția secundă. România nu figurează printre primii 26 de debitori.

Argentina continuă să fie cel mai mare debitor al Fondului Monetar Internațional, cu un sold al împrumuturilor care reprezintă aproximativ 8,2% din produsul intern brut estimat pentru 2026.

Conform clasamentului publicat de sursa citată, pe baza datelor FMI disponibile la începutul lunii octombrie, datoria Argentinei este mai mare decât totalul sumelor datorate de următoarele șase țări din ierarhie.

Pe locul al doilea se află Ucraina, cu împrumuturi restante de 14,4 miliarde de dolari, echivalente cu aproximativ 6,4% din PIB.

Pakistanul ocupă poziția a treia, cu 10,8 miliarde de dolari, urmat de Egipt, cu 10,6 miliarde, și Ecuador, cu 9,4 miliarde de dolari.

Împrumuturile repetate contractate de Argentina au fost determinate de crizele economice și valutare, inflația ridicată și dificultățile întâmpinate de autorități în obținerea finanțării de pe piețele internaționale.

În 2018, guvernul de la Buenos Aires a negociat un program de finanțare în valoare de 57 de miliarde de dolari, în contextul unei crize monetare severe. Ulterior, au avut loc noi negocieri cu FMI, care au dus la încheierea unui alt acord în 2022.

În aprilie 2025, instituția financiară internațională a aprobat un nou program pentru Argentina, în valoare de 20 de miliarde de dolari. Din această sumă, 12 miliarde de dolari au fost puse imediat la dispoziția autorităților.

Programul a urmărit stabilizarea economiei, refacerea rezervelor valutare și îmbunătățirea încrederii investitorilor. În timpul mandatului președintelui Javier Milei, guvernul a introdus reduceri ale cheltuielilor publice, măsuri de consolidare fiscală și un sistem valutar mai flexibil. O evaluare efectuată în mai 2026 a permis acordarea unei noi tranșe de finanțare, în valoare de un miliard de dolari.

Spre deosebire de Argentina, necesarul de finanțare al Ucrainei a crescut în principal ca urmare a războiului declanșat de Rusia în februarie 2022. Atacurile asupra infrastructurii și efectele conflictului asupra activității economice au determinat autoritățile de la Kiev să depindă într-o măsură mai mare de sprijinul financiar extern.

În februarie 2026, FMI a aprobat un nou program de finanțare pentru Ucraina, în valoare de 8,1 miliarde de dolari. Acesta face parte dintr-un pachet internațional de asistență estimat la 136,5 miliarde de dolari.

Pakistanul, aflat pe poziția a treia, se confruntă cu alte dificultăți economice, printre care veniturile fiscale reduse, lipsa rezervelor valutare și problemele legate de datoriile acumulate în sectorul energetic.

România nu se regăsește printre primele 26 de state incluse în clasamentul celor mai mari debitori ai FMI, întocmit pe baza valorii creditelor rămase de rambursat.