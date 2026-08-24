Comisia Europeană a aprobat luni un nou ajutor financiar de 6,1 miliarde de euro pentru Ucraina, bani destinați achiziționării de sisteme de apărare aeriană, rachete, muniție și radare, potrivit Reuters.

Noua finanțare vine în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei și se adaugă celor 16 miliarde de euro din planurile de achiziții aprobate anterior de Uniunea Europeană.

Din această sumă, 8,35 miliarde de euro fuseseră deja plătite, potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană.

Pachetul aprobat de Comisia Europeană are ca obiectiv consolidarea capacității Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor aeriene.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru achiziționarea unor sisteme de apărare aeriană, rachete, muniție și radare. Sprijinul financiar este acordat într-un moment în care autoritățile de la Kiev cer în mod repetat aliaților mai multe sisteme capabile să intercepteze atacurile cu drone și rachete.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că noua decizie reprezintă un răspuns la intensificarea atacurilor rusești.

„Pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile, ne mobilizăm pentru a ajuta Ucraina să își protejeze populația și să își apere spațiul aerian. Europa este alături de Ucraina și îi vom oferi ceea ce are nevoie, atunci când are nevoie”, a transmis Ursula von der Leyen.

Cele 6,1 miliarde de euro aprobate luni se adaugă unui volum important de fonduri deja alocate pentru achizițiile militare ale Ucrainei.

Potrivit Reuters, Uniunea Europeană aprobase anterior planuri de achiziții în valoare de 16 miliarde de euro, iar 8,35 miliarde de euro din această sumă fuseseră deja transferate.

În ultimele luni, Comisia Europeană a continuat să direcționeze fonduri către necesitățile militare urgente ale Ucrainei.

La sfârșitul lunii iulie, Bruxellesul anunțase și o plată de 3,47 miliarde de euro pentru finanțarea achizițiilor de drone, rachete, sisteme de apărare aeriană și alte echipamente.

Necesitatea consolidării apărării aeriene a devenit una dintre principalele probleme ridicate de autoritățile ucrainene în relația cu partenerii occidentali.

Atacurile cu drone, rachete de croazieră și rachete balistice continuă să reprezinte o amenințare majoră pentru orașele și infrastructura Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a cerut în mod repetat aliaților să accelereze livrările de sisteme de apărare și de rachete interceptoare.

Recent, Franța a anunțat că va accelera livrarea de echipamente și rachete destinate apărării aeriene a Ucrainei, după discuțiile dintre Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.

Decizia Comisiei Europene confirmă continuarea sprijinului financiar european pentru capacitatea de apărare a Ucrainei, într-un moment în care presiunea asupra sistemelor sale de apărare aeriană rămâne ridicată.

Cele 6,1 miliarde de euro aprobate luni urmează să fie folosite pentru echipamente considerate esențiale pentru protejarea populației și pentru apărarea spațiului aerian ucrainean.