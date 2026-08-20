Economie

Contractul CFR pentru 2026-2030, aprobat de Guvern. Cum va fi finanțată infrastructura feroviară

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Contractul CFR pentru 2026-2030, aprobat de Guvern. Cum va fi finanțată infrastructura feroviarăContract CFR / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Guvernul a aprobat joi, 20 august 2026, Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA pentru perioada 2026-2030, document care stabilește cadrul pentru finanțarea, administrarea și monitorizarea infrastructurii feroviare din România.

Contractul reglementează obligațiile asumate de CFR SA și de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și stabilește condițiile în care compania va primi finanțare de la bugetul de stat.

Documentul este important pentru asigurarea continuității activității administratorului infrastructurii feroviare și pentru aplicarea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

Cum va fi finanțată infrastructura feroviară

Potrivit Guvernului, noul contract creează cadrul necesar pentru finanțarea de la bugetul de stat a activităților de administrare a infrastructurii feroviare.

Necesarul de finanțare a fost stabilit pe baza unei metodologii de calcul elaborate în raport cu Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030 și cu legislația aplicabilă.

Unul dintre obiective este menținerea echilibrului dintre veniturile și cheltuielile CFR SA, astfel încât administratorul infrastructurii să își poată desfășura activitatea în condiții de predictibilitate financiară.

CFR SA va fi evaluată pe baza unor indicatori de performanță

Contractul nu se limitează la stabilirea finanțării. Documentul introduce și cadrul pentru monitorizarea și evaluarea activității CFR SA prin indicatori de performanță.

Astfel, activitatea companiei va fi urmărită în raport cu obiectivele stabilite pentru perioada 2026-2030, iar utilizarea resurselor publice va fi evaluată în funcție de rezultatele obținute.

Guvernul susține că mecanismele de monitorizare urmăresc creșterea nivelului de performanță al companiei și eficientizarea utilizării fondurilor publice.

Ce se întâmpla fără un nou contract

Aprobarea documentului era necesară și pentru evitarea unui blocaj în finanțarea activității CFR SA.

tren

Tren. Sursa foto: Facebook

Potrivit Executivului, lipsa unui nou Contract de activitate și performanță ar fi putut duce la blocarea alocărilor financiare destinate companiei. O astfel de situație ar fi afectat administrarea infrastructurii feroviare și continuitatea serviciilor de transport feroviar.

Noul document asigură astfel continuitatea cadrului contractual după expirarea celui aferent perioadei 2021-2025.

Contractul pune în aplicare legislația europeană

Hotărârea de Guvern este necesară pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 202/2016, prin care România a transpus în legislația națională prevederile Directivei 2012/34/UE privind instituirea spațiului feroviar unic european.

Contractul pentru perioada 2026-2030 stabilește, în acest context, cadrul în care Ministerul Transporturilor și CFR SA își îndeplinesc responsabilitățile privind administrarea infrastructurii feroviare.

Ce urmărește Guvernul până în 2030

Prin noul contract, Executivul urmărește trei direcții principale: asigurarea continuității finanțării infrastructurii feroviare, îmbunătățirea performanței CFR SA și utilizarea mai eficientă a resurselor publice.

Documentul creează totodată cadrul pentru monitorizarea rezultatelor companiei și pentru evaluarea modului în care sunt îndeplinite obiectivele stabilite pentru următorii patru ani.

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