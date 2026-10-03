Proiectul președintelui SUA, Donald Trump, privind extinderea barierei de securitate de la granița dintre statul Texas și Mexic a întâmpinat un obstacol major în instanță. Decizia de a ridica infrastructură de frontieră pe teritoriul unui parc natural a generat un val puternic de opoziție în rândul comunităților locale și al organizațiilor pentru protecția mediului, conform AFP.

Procesul a fost inițiat de mai multe grupuri civice și ecologiste, printre care Friends of the Ruidosa Church, Center for Biological Diversity și ghidul fluvial Billy Miller. Aceștia au solicitat anularea derogărilor emise de Departamentul Securității Interne, prin care Administrația Trump a ocolit zeci de reglementări privind protecția mediului și a patrimoniului istoric pentru a accelera ritmul lucrărilor.

Judecătoarea Kathleen Cardone a pronunțat o hotărâre care blochează temporar extinderea zidului și construirea de drumuri de acces în zona protejată. Decizia instanței reprezintă un regres important pentru calendarul alert susținut de Casa Albă pentru securizarea frontierei de sud.

Planurile promovate de administrație vizau Parcul Național Big Bend, o zonă ecologică sensibilă, unde urma să fie ridicată o rețea de noi drumuri și bariere pentru vehicule cu o înălțime de peste un metru și jumătate. Temerile legat de degradarea mediului s-au intensificat în cursul acestui an, odată cu debutul primelor lucrări pe teren.

În luna august, imagini cu utilaje grele care nivelau solul au stârnit reacții vehemente. Ca urmare a presiunii publice, Rodney Scott, comisarul Poliției de Frontieră și a Vămilor din SUA, a dispus sistarea temporară a șantierului. Cu toate acestea, operațiunile au fost reluate la scurt timp, în luna septembrie, determinând intervenția definitivă a instanței.

Decizia judecătorească a fost primită cu entuziasm de reprezentanții societății civile, care au subliniat importanța protejării patrimoniului natural.

„Aceasta este o victorie istorică pentru Big Bend și pentru toți cei care iubesc acest colț sălbatic al Texasului. Nicio administrație nu are dreptul să distrugă un parc național de primă mână pentru teatru politic”, a declarat Laiken Jordahl, activist pentru terenuri publice în cadrul Center for Biological Diversity.

Extinderea infrastructurii de frontieră rămâne un subiect extrem de controversat în politica americană. În cadrul rectificării bugetare din anul precedent, Congresul SUA a aprobat o alocare de 46,5 miliarde de dolari destinată proiectelor de securizare a graniței.