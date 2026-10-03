Arcul marin Hōlei, o formațiune naturală impresionantă de pe coasta Hawaii, s-a prăbușit în Oceanul Pacific, după mai bine de cinci secole de existență. Structura, care avea aproximativ 27 de metri înălțime, era una dintre atracțiile Parcului Național Volcanoes și a fost modelată de-a lungul timpului de acțiunea lavei și a eroziunii.

Prăbușirea a fost confirmată de reprezentanții Serviciului Parcurilor Naționale din Statele Unite (NPS), după ce formațiunea a dispărut în perioada în care parcul a fost închis temporar din cauza unei furtuni tropicale, potrivit CNN.

Situat pe coasta de sud a Insulei Mari din Hawaii, în Parcul Național Volcanoes, arcul marin Hōlei s-a format în urmă cu aproximativ 550 de ani, în urma unui proces geologic natural. Un flux de lavă provenit din erupția unuia dintre vulcanii insulei a ajuns la marginea falezei și a contribuit la sculptarea acestei structuri spectaculoase.

Formațiunea, cu o înălțime de aproximativ 27 de metri, a devenit de-a lungul anilor un punct de atracție pentru turiști, datorită dimensiunilor sale și peisajului sălbatic în care era amplasată.

Momentul exact al prăbușirii nu a putut fi stabilit. Potrivit reprezentanților parcului, arcul era încă în picioare miercuri, 23 septembrie, când autoritățile au închis temporar zona din cauza furtunii tropicale Nolo. La redeschiderea parcului, luni, 28 septembrie, formațiunea dispăruse.

„Da, este adevărat. Odihneşte-te în pace, Arcul marin Hōlei”, au transmis reprezentanții Parcului Național Volcanoes pe Facebook și Instagram, publicând fotografii realizate înainte și după prăbușire, care surprind transformarea peisajului.

„Arcul marin Hōlei a fost un loc foarte special pentru foarte mulţi dintre vizitatorii noştri”, au adăugat aceștia.

Deși dispariția arcului reprezintă o schimbare importantă pentru peisajul din Hawaii, specialiștii știau că structura nu va rezista la nesfârșit. Potrivit Serviciului Parcurilor Naționale, eroziunea provocată de valurile oceanului și diferențele de rezistență dintre tipurile de rocă au contribuit treptat la degradarea formațiunii.

„Această formaţiune este frumoasă, dar temporară, şi are o durată de viaţă limitată”, a transmis NPS într-o descriere publicată pe site-ul instituției.

„Arcul marin se va prăbuşi în cele din urmă în mare. Cu toate acestea, altele îi vor lua locul pe măsură ce faleza se va deplasa încet spre interior”, a adăugat instituţia.

Procesul care a dus la dispariția arcului este cunoscut sub numele de eroziune diferențială. Acesta presupune că rocile mai moi se degradează într-un ritm mai rapid decât cele dure, ceea ce duce, în timp, la modificarea reliefului.

Același fenomen a contribuit și la formarea arcului marin Hōlei, cu peste cinci secole în urmă. De-a lungul anilor, valurile Oceanului Pacific au continuat să lovească structura, slăbindu-i treptat rezistența, până la prăbușire.

Reprezentanții Parcului Național Volcanoes au subliniat că astfel de transformări fac parte din evoluția naturală a litoralului și că alte formațiuni similare se pot dezvolta în timp, pe măsură ce eroziunea modifică linia de coastă.

Totodată, autoritățile le recomandă vizitatorilor să păstreze distanța față de marginile instabile ale falezelor. Prăbușirile de roci și modificările bruște ale terenului pot pune în pericol atât turiștii, cât și echipele de intervenție.

Dispariția arcului Hōlei marchează sfârșitul unei formațiuni naturale care a rezistat mai bine de 500 de ani, însă procesul de eroziune va continua să modeleze coasta insulei Hawaii.