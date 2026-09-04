Pacificul are în același timp trei uragane, în timp ce Atlanticul nu a format niciunul până la începutul lui septembrie. Dacă liniștea se menține, sezonul 2026 ar putea depăși recordul pentru cea mai târzie apariție a unui uragan, stabilit la 11 septembrie, potrivit The Guardian.

Situația este neobișnuită pentru ambele bazine oceanice. În Pacific, uraganele Marie, Karina și Lowell se află simultan în larg, iar Lowell a ajuns la categoria 4.

În Atlantic, prognozele nu indică o activitate semnificativă în următoarele șapte zile, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unui nou record sezonier.

Uraganul Marie este încadrat la categoria 1, Karina la categoria 3, iar Lowell la categoria 4. Potrivit Centrului Național pentru Uragane din Statele Unite (NHC), Marie și Karina nu sunt așteptate să afecteze uscatul și ar trebui să rămână în larg.

În cazul lui Lowell, autoritățile americane spun că există încă prea multă incertitudine pentru a determina eventualele efecte asupra Hawaii. Evoluția ciclonului este urmărită, însă nu există în acest moment o estimare clară privind un posibil impact asupra insulelor.

Prezența simultană a trei uragane în Pacific este rară. NHC indică o medie de aproximativ opt uragane pe an în această regiune. Un precedent apropiat datează din 2015, când trei uragane de categoria 4 s-au aflat în același timp în Pacific.

În timp ce Pacificul este neobișnuit de activ, Atlanticul nu a înregistrat încă niciun uragan în sezonul 2026. Potrivit informațiilor citate, doar șapte sezoane din era satelitară, începută în jurul anului 1960, au intrat în septembrie fără un uragan.

Recordul pentru cea mai târzie formare a unui uragan atlantic este deținut de anii 2002 și 2013, când primul uragan s-a format pe 11 septembrie. Dacă activitatea rămâne redusă, sezonul actual ar putea depăși această dată.

Următoarele zile sunt esențiale pentru evoluția sezonului. Prognozele indică o activitate redusă în Atlantic pentru cel puțin șapte zile, însă situația se poate schimba pe măsură ce condițiile atmosferice și oceanice evoluează.

Lipsa uraganelor nu înseamnă că Atlanticul nu a produs fenomene tropicale. Furtuna tropicală Edouard a atins uscatul în Louisiana pe 1 septembrie, la ora 11.25 UTC, aducând rafale puternice, ploi abundente și inundații.

Efectele cele mai importante s-au înregistrat în sud-vestul Louisianei și sud-estul Texasului. La aeroportul Beaumont/Port Arthur a fost raportată o rafală de aproximativ 69 de mile pe oră. Furtuna a provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică și închiderea unor școli.

În estul și centrul Texasului, riscul de inundații rapide a continuat să fie semnalat în zilele următoare.

În alte regiuni ale Texasului, autoritățile au emis avertizări privind căldura extremă. Indicele de căldură a ajuns până la 46 de grade Celsius în sudul statului, iar Serviciul Național de Meteorologie a avertizat asupra riscului de îmbolnăviri asociate temperaturilor ridicate.

În Europa, mai multe țări au încheiat cea mai caldă vară înregistrată până acum. Franța, Regatul Unit și Belgia au depășit recordurile de temperatură medie. Franța a înregistrat o valoare cu 0,8 grade Celsius peste precedentul record din 2003, iar Regatul Unit a depășit recordul din 2025 cu 0,4 grade Celsius.

Contrastul dintre cele două bazine oceanice rămâne elementul central al evoluției meteo: trei uragane simultan în Pacific și un Atlantic care ar putea intra într-un nou record de întârziere.