Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până în noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00. Fenomenele vizate sunt aversele torențiale, descărcările electrice, intensificările vântului și, izolat, vijeliile și grindina.

Avertizarea Cod Galben este valabilă în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, în sud-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și în zonele montane ale Carpaților Meridionali și Orientali.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, de până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat. Local, prin acumulare, se pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări, iar în timpul episoadelor de instabilitate atmosferică rafalele vor atinge 50-70 km/h. Sunt posibile și vijelii, precum și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de până la patru centimetri. Manifestări de instabilitate vor apărea, pe suprafețe restrânse, și în alte zone ale țării.

Pentru ziua de vineri, ANM a emis o avertizare Cod galben de vânt pentru Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei. În aceste regiuni, rafalele pot ajunge din nou la 70 km/h.

Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor și nu exclud emiterea unor atenționări pentru fenomene severe imediate.

Capitala se află, de asemenea, sub Cod galben de instabilitate atmosferică până vineri, la ora 1:00. Joi, cerul va fi temporar noros, iar din a doua parte a zilei sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar izolat pot depăși 20 l/mp. Rafalele de vânt vor atinge 50-70 km/h și există condiții pentru grindină de mici dimensiuni. Temperatura maximă va fi de aproximativ 28 de grade, iar minima se va situa între 15 și 17 grade.

Vineri, vremea se va ameliora. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în primele ore ale zilei, iar condițiile meteorologice vor deveni în general favorabile. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 30-35 km/h, iar temperatura maximă va ajunge la 27-28 de grade, valori apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii august.