Prognoza meteo, 14 septembrie. Procesul de încălzire a vremii continuă la începutul acestei săptămâni în majoritatea regiunilor. Chiar dacă valorile termice cresc comparativ cu ziua anterioară, în zona de est și sud-est a țării regimul termic se va menține sub cel specific acestei perioade. În schimb, în celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de valorile medii multianuale, conform ANM.

Pe parcursul zilei de luni, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse în estul, sud-estul țării și în zonele montane. În timpul nopții, ploile își vor face simțită prezența în extremitatea vestică. Cantitățile de apă preconizate vor fi reduse, situându-se între 2 și 5 l/mp.

Intensificări ușoare ale vântului se vor semnala în special în timpul zilei, pe spații restrânse în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei, precum și la munte. În aceste zone, vântul va atinge viteze de 40...50 km/h.

Motive de satisfacție vor exista în sudul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge până la 27...28 de grade, mai exact în sudul Olteniei. Cele mai scăzute maxime se vor înregistra în Moldova, unde valorile nu vor depăși 18 grade. Peste noapte, minimele vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor atinge 15...16 grade pe litoral.

În București, valorile diurne vor fi în creștere față de intervalul precedent, însă se vor menține sub media climatologică specifică pentru mijlocul lunii septembrie.

Cerul va prezenta înnorări pe parcursul zilei, când trecător pot apărea ploi slabe, sub 1 l/mp, urmând ca ulterior cerul să devină variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 24...25 de grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 11 și 13 grade.

La munte, cerul va fi variabil, cu perioade cu înnorări și ploi slabe pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor fi de 2...5 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar la altitudini mari va avea izolat ușoare intensificări, cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă.