Vara anului 2026 este a patra cea mai călduroasă înregistrată în România de la începutul măsurătorilor meteorologice, iar întregul an are șanse ridicate să intre în seria celor mai calzi ani, potrivit datelor prezentate vineri de directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. Perioada ianuarie-august a avut o temperatură medie de 11,46 grade Celsius, în timp ce seceta s-a accentuat după șase luni consecutive cu precipitații deficitare.

Elena Mateescu a prezentat, în cadrul unei conferințe de specialitate, evoluția temperaturilor și precipitațiilor din România în primele opt luni ale anului, precum și poziția verii 2026 în clasamentul celor mai calde veri înregistrate până acum. Datele ANM arată că 2026 poate ajunge între cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor din România. În același timp, temperaturile ridicate au fost însoțite de perioade lungi cu deficit de precipitații, ceea ce a favorizat extinderea secetei pedologice.

Directorul general al ANM a prezentat un clasament realizat de specialiștii în climatologie, care urmărește evoluția celor mai călduroși ani înregistrați în România începând din 1900.

Pentru intervalul ianuarie-august 2026, temperatura medie calculată a fost de 11,46 grade Celsius. Elena Mateescu a comparat valoarea cu perioada similară din 2025, an care ocupă locul al patrulea în clasamentul celor mai călduroși ani din România.

„Un grafic realizat de colegii mei de la Climatologie, pentru a pune în evidență Top 5 cei mai călduroși ani, începând din 1900 și până prezent, în țara noastră, calculând perioada ianuarie - august 2026, avem 11,46 ca temperatură medie, comparativ cu perioada similară a anului anterior, 2025, an care se află pe locul 4 ca fiind cel mai cald din istorie. Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor cei mai călduroși în țara noastră. La nivel mondial, fiecare lună a înregistrat câte un record, nu mai departe iulie și august pe locul 2 ca fiind cele mai călduroase luni la nivel mondial. Analizând și temperatura medie lunară și cantitățile medii lunare de precipitații, observăm patru luni consecutive în acest an cu abateri termice semnificative. De asemenea, ceea ce a fost foarte important, șase luni consecutive în care cantitățile deficitare de precipitații în fiecare lună au determinat accentuarea și extinderea secetei pedologice în întreaga țară, cu efecte și asupra situației hidrologice în zona țării noastre. Colegii de la Centrul Național de Prognoză au emis în această vară primul Cod roșu, la finalul lunii iunie, pentru zonele de Vest, Centru, Nord a țării, după care, în extindere spre finalul lunii, în aproape toată țara, cu cele mai ridicate temperaturi, de 40,8 grade Celsius, în partea de Vest a țării. București s-a apropiat de 38 - 39 de grade”, a explicat Mateescu.

Datele prezentate de șefa ANM indică patru luni consecutive cu abateri termice importante și șase luni la rând în care cantitățile reduse de precipitații au contribuit la extinderea secetei. În timpul verii, temperaturile au urcat până la 40,8 grade Celsius în vestul țării, iar în București valorile s-au apropiat de 38-39 de grade.

În clasamentul celor mai fierbinți veri înregistrate în România, vara 2026 ocupă poziția a patra, potrivit datelor prezentate de Elena Mateescu. Abaterea termică a fost de 1,7 grade Celsius. Vara anului 2024 rămâne, până în acest moment, cea mai călduroasă consemnată în România.

Șefa ANM a vorbit și despre numărul ridicat de avertizări meteorologice emise în ultimii ani. În 2024 au fost emise 166 de avertizări, în 2025 numărul a ajuns la 170, iar în primele opt luni din 2026 au fost deja înregistrate 152.

„În Top 5 cele mai călduroase veri, vara anului 2026 este a patra vară cea mai caldă din istorie, cu o abatere semnificativă, de 1,7 (grade, n.r.). În 2024, 2025 și în primele opt luni din 2026, am emis 166, 170, respectiv 152 de avertizări, semn că este posibil să depășim, până la finalul anului, avertizările generale pentru fenomene meteo periculoase (...) Analizând cantitățile de precipitații din această vară, comparativ cu vara anterioară, observăm că cele mai afectate din perspectiva regimului de precipitații sunt zonele din partea de Vest a țării - Crișana, Maramureș, Banat, și din sudul țării - în Oltenia, apoi Moldova și Transilvania (...)

Pe lângă temperaturile ridicate din timpul verii, anul 2026 a fost marcat și de un deficit important de precipitații. Potrivit datelor prezentate de ANM, cele mai afectate regiuni în timpul verii au fost Crișana, Maramureș, Banat și Oltenia, urmate de Moldova și Transilvania.

Primăvara acestui an s-a clasat, la rândul său, drept a doua cea mai secetoasă din istoria măsurătorilor, foarte aproape de valorile înregistrate în primăvara anului 1986. Elena Mateescu a arătat însă că începutul toamnei oferă, din perspectiva precipitațiilor, semnale mai favorabile.

Primăvara 2026 a fost a doua cea mai secetoasă din istorie și, observăm, la o distanță foarte mică de primăvara anului 1986... Din această iarnă, continuând în primăvară și cu vara 2026, vedem că cel puțin debutul toamnei este unul promițător din această perspectivă și nu excludem să aibă un bilanț pozitiv în ceea ce privește abaterea termică”, a spus șefa ANM.

Datele prezentate de Administrația Națională de Meteorologie plasează astfel vara 2026 pe locul al patrulea între cele mai calde veri din România, în timp ce evoluția primelor opt luni indică o probabilitate ridicată ca întregul an să intre în seria celor mai călduroși ani consemnați de la începutul măsurătorilor.