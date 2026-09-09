Spania se confruntă cu un fenomen climatic extrem de sever. Anul 2026 a adus cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor meteorologice moderne, începute în 1961, conform datelor oficiale furnizate miercuri de agenția națională AEMET.

Valorile termice au depășit orice prag înregistrat anterior. Temperatura medie pentru intervalul celor trei luni estivale a atins 24,5 grade Celsius. Această valoare este cu 0,3 grade Celsius peste recordul stabilit recent, în 2025, și depășește cu 2,4 grade Celsius media perioadei de referință 1991-2020, conform France24.

Sezonul cald din 2026 a doborât și recordul privind durata valurilor de căldură, fiind înregistrate 61 de zile de caniculă. Spre comparație, vechiul record atins în anul 2022 însuma 41 de zile.

Specialiștii AEMET subliniază că temperaturile extreme au depășit limitele obișnuite ale verii calendaristice, extinzându-se de la finele lunii mai până la începutul lunii septembrie. Un exemplu clar s-a înregistrat pe 2 septembrie în localitatea El Granado, din sud-vestul țării, unde termometrele au arătat 45,7 grade Celsius. Aceasta a reprezentat cea mai ridicată temperatură din Spania din acest an, egalând totodată recordul lunar.

Toate cele mai călduroase zece veri din istoria Spaniei s-au înregistrat exclusiv în secolul XXI.

Valul de căldură a generat incendii de vegetație masive pe tot continentul. În Spania, la sfârșitul lunii iulie, un incendiu uriaș izbucnit la vest de Madrid a impus evacuarea a zeci de mii de locuitori, fiind catalogat de autorități drept cel mai mare din istoria recentă a statului.

Datele oferite de Sistemul European de Informații privind Incendiile Forestiere arată că, până la începutul lunii septembrie, flăcările au distrus aproape 296.000 de hectare pe teritoriul spaniol.

Impactul asupra populației a fost dramatic. Institutul de Sănătate Carlos III a estimat peste 5.000 de decese asociate caniculei în perioada iunie-august, număr ce reprezintă un record de la introducerea acestei monitorizări statistice în 2015.

Fenomenele extreme au afectat un spațiu extins din Europa. Italia a raportat, la rândul ei, cea mai caldă vară din ultimii 75 de ani. Institutul pentru Bioeconomie din cadrul Consiliului Național de Cercetare a anunțat o temperatură medie de 24,3 grade Celsius.

Luna august a fost cea mai fierbinte din Italia, cu o medie de 25,6 grade Celsius, valoare cu 5,2 grade mai mare față de media 1951-1980 și cu 3,5 grade peste norma anilor 1991-2020.