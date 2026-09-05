Un nou val de căldură lovește Europa. Temperaturile depășesc 45 de grade

Un nou episod de căldură intensă afectează mare parte din Europa la început de septembrie, cu temperaturi de peste 40 de grade în unele regiuni din Spania și valori foarte ridicate și în Franța, Balcani, Grecia și Turcia. Marea Britanie va resimți doar temporar influența aerului cald în acest weekend, înainte ca vremea să se răcească din nou săptămâna viitoare, potrivit BBC.

La începutul săptămânii, o masă de aer foarte cald și încărcat cu praf din nordul Africii a ajuns în Peninsula Iberică, unde temperaturile au urcat rapid pe fondul cerului senin și al solului foarte uscat.

Joi, în localitatea El Granado, din sud-vestul Spaniei, au fost măsurate 45,7 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată în această țară de la începutul anului.

Specialiștii consideră neobișnuit faptul că maxima anuală a fost atinsă în afara lunilor iulie și august. După Peninsula Iberică, aerul foarte cald s-a deplasat spre nord și est și a afectat și alte regiuni din sudul și centrul Europei.

Avertizări cod portocaliu de caniculă sunt valabile până sâmbătă în Spania, sudul Franței, Bosnia și Herțegovina și Serbia.

În cele mai fierbinți regiuni ale Spaniei, temperaturile vor continua să depășească pragul de 40 de grade Celsius în acest weekend și la începutul săptămânii viitoare.

Inclusiv în nordul țării, în zona văii Ebro, sunt prognozate temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Și sudul Franței rămâne afectat de căldură. În regiuni precum Ardèche, maximele vor ajunge în zilele următoare la 35-39 de grade Celsius, iar local pot atinge 40 de grade.

În Grecia și Turcia, temperaturile au început să scadă în această săptămână, dar la începutul săptămânii viitoare sunt posibile în continuare valori de 35-39 de grade Celsius.

Temperaturi neobișnuit de ridicate sunt înregistrate și în apele din centrul Mării Mediterane. În anumite zone, temperatura apei este cu aproximativ patru grade Celsius peste valorile normale.

Masa de aer cald va ajunge în Marea Britanie în acest weekend, odată cu schimbarea direcției vântului spre sud.

Temperaturile vor crește, dar nu se vor apropia de nivelurile extreme înregistrate în Europa. Episodul va fi de scurtă durată, iar creșterea nebulozității va limita intensitatea încălzirii. Duminică este așteptată cea mai caldă zi a weekendului, însă sunt prognozate și ploi, în special în nord-vestul țării. În Anglia și Țara Galilor, temperaturile vor fi în general cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius. În unele regiuni din sud-est, maximele pot ajunge la 27-28 de grade.

În Scoția și Irlanda de Nord sunt prognozate valori de aproximativ 15-20 de grade Celsius. Temperaturile vor fi mai mici decât în sud, dar vor rămâne cu câteva grade peste media perioadei.

Vremea caldă nu va persista mult în Marea Britanie.

Săptămâna viitoare, aerul mai rece venit din Atlantic și fronturile atmosferice însoțite de ploi vor ajunge în regiune și vor determina scăderea temperaturilor.

Potrivit prognozei, o revenire la condiții de caniculă este puțin probabilă în următoarele 10 zile.