Scandal diplomatic între Spania și Israel. Pedro Sánchez, acuzat că „a mințit din nou”

Israelul l-a acuzat luni pe premierul Spaniei, Pedro Sánchez, că spune o „minciună neruşinată”, după ce acesta a afirmat că afluxul de imigranţi din Maroc către enclava Ceuta ar avea în spate campanii de dezinformare asociate Rusiei şi Israelului, potrivit Reuters.

Reacția Israelului a venit după un interviu acordat de Pedro Sánchez postului de radio Cadena Ser, în care premierul spaniol a vorbit despre presupuse campanii de dezinformare legate de criza migratorie din Ceuta.

Într-un mesaj publicat pe X, Gideon Saar a respins acuzațiile formulate de șeful Guvernului spaniol.

„A minţit din nou, acuzând în mod uluitor Israelul că difuzează informaţii înşelătoare cu privire la evenimentele din Ceuta. Este vorba de o minciună neruşinată”, a scris ministrul afacerilor externe, Gideon Saar, pe X.

Saar l-a acuzat pe Sánchez că încearcă să abată atenția de la eșecurile politicii sale interne.

Kremlinul a respins, la rândul său, acuzațiile formulate de Pedro Sánchez, reacția fiind transmisă prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Premierul spaniol a declarat luni că atât Rusia, cât și Israelul ar fi difuzat și amplificat informații false despre afluxul de migranți care a afectat Ceuta în luna precedentă. Sánchez a afirmat că își bazează concluziile pe rezultatele unei anchete realizate de serviciul diplomatic al Uniunii Europene.

Potrivit liderului spaniol, Moscova și Tel Aviv ar fi profitat de criza din Ceuta pentru a pune Guvernul de la Madrid într-o situație dificilă, pe fondul pozițiilor adoptate de Spania în privința conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Pedro Sánchez a declarat și că nu există dovezi privind o eventuală implicare a Marocului. Peste 72.000 de migranți au încercat să intre în Ceuta din Maroc în luna iulie, iar cel puțin 100 de persoane și-au pierdut viața, potrivit autorităților locale.

Mai multe partide spaniole de opoziție și organizații pentru apărarea drepturilor omului au acuzat Marocul că ar fi permis în mod deliberat trecerea migranților spre enclavă. Autoritățile de la Rabat resping aceste acuzații.

„Când oamenii vorbesc şi speculează cu privire la implicarea autorităţilor marocane, neg categoric acest lucru”, a declarat Pedro Sanchez la postul de radio Cadena SER.

Autoritățile spaniole au identificat inclusiv videoclipuri distribuite pe Instagram și TikTok care susțineau în mod fals că migranții ajunși în Ceuta ar urma să fie obligați să rămână în Spania. Potrivit Madridului, aceste mesaje ar fi încurajat mii de persoane să încerce traversarea.

Pedro Sánchez a afirmat că studiile Serviciului Diplomatic al Uniunii Europene, EEAS, indică implicarea unor rețele rusești și israeliene aflate în legătură cu rețele de extremă dreaptă în răspândirea acestor informații.

Premierul spaniol susține că Rusia și Israelul ar fi profitat de criză pentru a ataca Madridul, însă nu a prezentat dovezi privind implicarea directă a celor două state. Serviciul European de Acțiune Externă nu a răspuns imediat solicitării Reuters pentru comentarii.

Situația din enclavă continuă să fie tensionată. Aproape 5.000 de migranți, dintre care o parte au solicitat azil, se află în continuare în Ceuta. Prezența acestora a generat proteste aproape zilnice ale locuitorilor, care critică modul în care autoritățile de la Madrid gestionează criza.

Poliția locală a raportat și atacuri sporadice asupra unei tabere improvizate de migranți de pe plaja El Trampolin.

Duminică, polițiștii au arestat trei cetățeni marocani acuzați că au aruncat sticle cu lichid coroziv asupra forțelor de ordine din Ceuta. Nu au fost înregistrate victime.

Pedro Sánchez a declarat că Guvernul va aloca un fond suplimentar de urgență de 168 de milioane de euro pentru relansarea economiei locale, echivalentul a aproximativ 8% din PIB-ul enclavei. Suma se adaugă celor 180 de milioane de euro anunțate în săptămâna precedentă.

Criza din Ceuta a avut efecte și asupra relațiilor dintre Spania și Italia. Roma a anunțat prelungirea cu 15 zile a controalelor la frontieră pentru călătorii care vin din Spania. Restricțiile au fost introduse la 1 august, iar Guvernul italian a spus că urmărește să împiedice migranții intrați în Ceuta să ajungă ulterior în Italia.

Ministerul italian de Interne a anunțat că prelungirea măsurii „a fost luată (...) din cauza persistenţei factorilor care au condus la reintroducerea acestor măsuri”. Ca răspuns, Spania a decis să mențină pentru încă 15 zile controalele asupra persoanelor care sosesc din Italia pe cale aeriană și maritimă.

Măsurile au contribuit la tensionarea relațiilor dintre Roma și Madrid.

Guvernul condus de Giorgia Meloni se confruntă, în același timp, cu presiuni legate de imigrația ilegală și cu concurența partidului de extremă dreapta Futuro Nazionale, condus de fostul general Roberto Vannacci.