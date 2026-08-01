Criza din Ceuta: 48.300 de migranți au fost returnați în Maroc. Bilanțul morților a urcat la 57 de persoane

Enclava spaniolă Ceuta se confruntă cu o criză migratorie și umanitară de proporții istorice. Conform celor mai recente informații publicate de elDiario.es, Guvernul spaniol a confirmat că dintre cei peste 50.000 de migranți care au forțat granița, 48.300 au fost deja trimiși înapoi în Maroc. Se anunță schimbări importante.

În același timp, situația din teren devine tot mai dramatică, bilanțul oficial al victimelor ajungând la 57 de decese.

Primul ministru, Pedro Sánchez, a susținut o declarație de presă direct din Ceuta, catalogând pătrunderea zecilor de mii de migranți drept o „încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”.

Sánchez a indicat direct „mafiile” drept responsabile pentru orchestrarea acestei intrări masive prin apele teritoriale spaniole. Folosind diverse trucuri, reușesc să pătrundă pe teritoriul spaniol.

Liderul Executivului a promis mobilizarea „tuturor resurselor” statului pentru a opri fluxul migrator și pentru a urgenta expulzările către Maroc.

Pentru a consolida frontiera maritimă și a stabili clar unde încep apele teritoriale spaniole, Sánchez a anunțat că Guvernul va amplasa un șir „de geamanduri” de-a lungul digului care separă Ceuta de Maroc.

Obiectivul, a afirmat el, va fi „crearea unei bariere fizice astfel încât, din punct de vedere administrativ și vizual”, „să fie clar că există o barieră de delimitare” și, prin urmare, imigranții care trec ilegal să poată fi returnați la frontieră fără obiecții din partea Curții Supreme, așa cum se procedează deja cu cei care traversează granița terestră.

De asemenea, premierul s-a arătat dispus să „modifice unele aspecte legislative pentru a putea garanta aceste repatrieri la frontieră”.

În timpul declarației sale, Sánchez a evitat cu atenție să critice Marocul, pe care l-a numit „un aliat” și cu care a precizat că autoritățile spaniole „cooperează” pentru a-i returna pe teritoriul marocan pe cei care au intrat ilegal în Ceuta. „Autoritățile marocane sunt dispuse să colaboreze la repatrierea cetățenilor lor”, a dat asigurări președintele Guvernului.

Acesta a explicat că forțele de ordine caută persoanele dispersate pe teritoriul enclavei Ceuta pentru a le conduce înapoi la graniță și a anunțat că ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, va rămâne câteva zile în orașul autonom „pentru a urmări personal evoluția crizei”.

Valul migrator a declanșat unde de șoc în întreaga Uniune Europeană, provocând reacții imediate și măsuri de securitate din partea statelor membre.

Italia ia măsuri la granițe. Inițial, Roma a anunțat o decizie drastică de închidere a spațiului Schengen cu Spania, care a fost însă nuanțată ulterior. Autoritățile italiene au precizat că vor aplica doar controale „aleatorii” în porturi și aeroporturi, acestea vizând exclusiv călătorii din afara Europei.

Replica Spaniei a venit imediat. Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a respins ferm măsurile Italiei, cerând încetarea „confuziei interesate”.

Într-o discuție telefonică purtată cu Magnus Brunner, comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Albares a dat asigurări că „nici măcar o singură persoană” nu a reușit să traverseze din Ceuta în Peninsula Iberică, garantând astfel integritatea spațiului european.

Deși consideră situația „extrem de gravă”, Guvernul de la Lisabona a anunțat, prin vocea ministrului de Externe, Paulo Rangel, că nu consideră necesară suspendarea acordului Schengen cu Spania în acest moment.

Totuși, șeful diplomației portugheze a avertizat că politica migratorie a Spaniei riscă să genereze un „efect de atracție”. Autoritățile de frontieră lusitane se află în stare de alertă maximă.

Președintele Guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a răspuns Danemarcei, Italiei, Finlandei și Republicii Cehe că „nu este momentul pentru dezbinare”, după ce aceste țări au anunțat că analizează suspendarea acordului Schengen cu Spania. „Este timpul să continuăm să construim o UE puternică și unită”, a scris acesta într-o postare pe rețelele de socializare.

Pe fondul escaladării rapide a tensiunilor și a desfășurării armatei spaniole, care acționează în zonă alături de Poliția Națională și Garda Civilă pentru a conține situația, Ambasada Statelor Unite în Spania a emis un avertisment oficial de călătorie.

Cetățenii americani sunt sfătuiți să evite complet deplasările în Ceuta și Melilla, situația de la fața locului fiind descrisă drept „imprevizibilă și periculoasă”.

Totodată, diplomația americană le solicită celor aflați deja în zonă să evite orice formă de manifestație, avertizând asupra riscului ca acestea să degenereze în violențe, și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale.