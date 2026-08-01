Vremea

Temperaturi extreme la început de august. Șase județe intră sub Cod portocaliu de caniculă

Comentează știrea
Temperaturi extreme la început de august. Șase județe intră sub Cod portocaliu de caniculăCaniculă. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Vremea va deveni deosebit de călduroasă în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor urca până la 39 de grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de caniculă, valabile de sâmbătă, 1 august, de la ora 10.00, până duminică, 2 august, la aceeași oră.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni

Avertizarea Cod galben de caniculă emisă de ANM vizează sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei.

În aceste zone, vremea va fi deosebit de călduroasă pentru această dată, iar local se va instala canicula. Disconfortul termic va fi în creștere, în timp ce indicele temperatură-umezeală va atinge, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei, unde căldura se va resimți mai puternic în orele după-amiezii.

Temperaturile vor rămâne ridicate și în timpul nopții. Pe alocuri, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade, astfel că vor fi înregistrate nopți tropicale în mai multe zone aflate sub avertizare.

Harta canicula 2 august

Harta canicula 2 august. Sursă foto: meteoromania.ro

Cod portocaliu în șase județe

O avertizare Cod portocaliu a fost emisă pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

În aceste județe, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 37 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local, noaptea va fi tropicală, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Astfel, vestul țării va suporta cele mai ridicate temperaturi, însă căldura puternică va afecta și regiuni din centrul, nordul și sud-vestul României pe parcursul intervalului anunțat de meteorologi.

Administrația Națională de Meteorologie va actualiza avertizarea în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

Stiri calde

20:37 - Primăria Capitalei vrea să recupereze patru hectare din parcul Herăstrău

20:27 - Noutățile Disney+ din august. Camp Rock 3 și un nou serial Star Wars

20:18 - Sorin Grindeanu, mesaj de susținere pentru Spania în criza din Ceuta: România își arată solidaritatea

20:07 - Pernele din pene și somnul odihnitor: metoda corectă de curățare pentru a le păstra moi și pufoase

19:55 - Rate mai mari din cauza ROBOR. Cum pot cere despăgubiri clienții băncilor sancționate

19:45 - Strămoșii omului stăpâneau tehnici complexe cu mult înainte de estimările actuale. Un ciocan vechi de 500.000 de ani ...

HAI România!

Spune ceva bun despre România!

Spune ceva bun despre România!

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Proiecte speciale