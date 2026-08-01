Vremea va deveni deosebit de călduroasă în mai multe regiuni ale țării, unde temperaturile vor urca până la 39 de grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de caniculă, valabile de sâmbătă, 1 august, de la ora 10.00, până duminică, 2 august, la aceeași oră.

Avertizarea Cod galben de caniculă emisă de ANM vizează sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei.

În aceste zone, vremea va fi deosebit de călduroasă pentru această dată, iar local se va instala canicula. Disconfortul termic va fi în creștere, în timp ce indicele temperatură-umezeală va atinge, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei, unde căldura se va resimți mai puternic în orele după-amiezii.

Temperaturile vor rămâne ridicate și în timpul nopții. Pe alocuri, minimele se vor situa între 18 și 22 de grade, astfel că vor fi înregistrate nopți tropicale în mai multe zone aflate sub avertizare.

O avertizare Cod portocaliu a fost emisă pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

În aceste județe, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 37 și 39 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Local, noaptea va fi tropicală, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Astfel, vestul țării va suporta cele mai ridicate temperaturi, însă căldura puternică va afecta și regiuni din centrul, nordul și sud-vestul României pe parcursul intervalului anunțat de meteorologi.

Administrația Națională de Meteorologie va actualiza avertizarea în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.