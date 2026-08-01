Google elimină o funcție AI. Instrumentul a generat imagini false

Google a anunțat eliminarea din Google Earth a unui instrument bazat pe inteligență artificială, lansat joi, care le permitea utilizatorilor să genereze imagini satelitare artificiale. Compania a luat decizia după criticile privind riscul ca funcția să fie folosită pentru răspândirea dezinformării și pentru realizarea unor imagini geografice false, greu de deosebit de cele reale, potrivit Le Figaro.

„Am observat că profesioniștii în informații geospațiale au folosit această funcție în diverse scopuri utile. Cu toate acestea, am văzut și persoane care au distribuit capturi de ecran ale imaginilor generate, care par să încalce regulile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al Google.

Compania a anunțat că va elimina funcția din Google Earth „în timp ce ia măsuri de siguranță mai robuste”.

Funcția „creează imagine” fusese introdusă cu o zi înainte și le permitea utilizatorilor să selecteze o anumită zonă și să genereze în doar câteva secunde imagini artificiale, pornind de la datele satelitare, aeriene și de cartografiere 3D disponibile în Google Earth.

Google prezentase instrumentul drept o funcție care putea fi utilizată pentru realizarea unor proiecte imobiliare și pentru alte tipuri de activități. Lansarea sa a atras însă rapid critici din partea cercetătorilor care studiază dezinformarea. Aceștia au avertizat că persoane rău intenționate ar putea folosi Google Earth, platformă utilizată inclusiv pentru verificarea informațiilor, pentru a crea imagini geografice false, dar extrem de realiste.

Expertul în investigații digitale Henk van Ess a criticat instrumentul pe platforma Substack.

„Google a petrecut 20 de ani construind reperul în care lumea are încredere”, a scris acesta. „Acum adaugă un buton care inventează lucruri.”

După apariția criticilor, Google a declarat inițial pe X că imaginile generate prin intermediul funcției conțineau markeri digitali invizibili. Potrivit companiei, aceștia puteau fi detectați de utilizatori cu ajutorul chatbotului Gemini.

„Luăm dezinformarea în serios”, a mai scris compania.

Google a anunțat și că împiedică „crearea de imagini despre subiecte periculoase”. Compania a făcut trimitere la politica sa privind utilizarea inteligenței artificiale, care interzice „dezinformarea, prezentarea înșelătoare a faptelor sau activitățile menite să inducă în eroare”.

Testele realizate vineri de AFP au arătat însă că instrumentul putea genera imagini satelitare false cu un posibil impact dăunător. Printre acestea s-au numărat reprezentarea unui sit nuclear din Iran, a unui crater provocat de o bombă în Rusia și a unei tabere de antrenament a Statului Islamic din Siria.

Funcția „creează o imagine” nu a mai fost disponibilă în Google Earth după ce compania a anunțat suspendarea acesteia. Imaginile generate sau modificate cu inteligență artificială au produs și în trecut consecințe reale. În 2023, o imagine falsă care prezenta o explozie la Pentagon a provocat pentru scurt timp reacții pe piețe. La începutul războiului Iran-Irak, o imagine satelitară modificată cu inteligență artificială, în care apărea o bază militară americană distrusă, a fost văzută de milioane de ori pe rețelele de socializare.

Mai multe organizații au cerut Google să retragă instrumentul. Printre acestea s-a aflat Centrul pentru Reziliență Informațională, un grup de investigație open-source cu sediul la Londra. Directorul executiv al organizației, Ross Burley, a descris funcția drept „iresponsabilă”.

„A fost nevoie de decenii pentru a construi încredere în imaginile din satelit, iar această încredere putea fi distrusă iremediabil peste noapte”, a spus el.

GeoConfirmed, un proiect colaborativ care verifică imaginile provenite din zonele de conflict, a cerut la rândul său companiei Google să revină asupra deciziei de lansare.