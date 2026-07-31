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România intră într-un nou episod de caniculă severă. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade în vestul țării

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România intră într-un nou episod de caniculă severă. Temperaturile pot ajunge la 40 de grade în vestul țăriicanicula / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

România intră, de la finalul acestei săptămâni, într-un nou episod de caniculă severă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor urca local până la 40 de grade Celsius în vestul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Valul de căldură va afecta treptat tot mai multe regiuni, în timp ce disconfortul termic va deveni accentuat, iar nopțile tropicale se vor extinde.

Cele mai ridicate valori sunt estimate în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și vestul Olteniei.

Începând de sâmbătă, temperaturile foarte ridicate vor cuprinde și jumătatea nordică a Moldovei, ceea ce înseamnă că valul de căldură se va extinde în aproape toată țara.

Temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius

Meteorologii estimează că maximele vor fi cuprinse, în general, între 33 și 38 de grade Celsius. În Câmpia de Vest, însă, mercurul din termometre va urca local până la 39 de grade, iar izolat sunt posibile valori de 40 de grade Celsius.

Pe lângă temperaturile foarte ridicate, specialiștii avertizează asupra unui disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în numeroase zone, ceea ce poate amplifica efectele căldurii asupra organismului, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Cod galben și cod portocaliu în mai multe județe

În același interval, ANM a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu pentru mai multe județe.

Sub Cod portocaliu se află județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade Celsius. În aceste zone sunt prognozate și nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius.

canicula caldura vara

canicula caldura vara / sursa foto: arhiva EVZ

Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, iar alte județe pot intra sub incidența codurilor de caniculă dacă valul de căldură se intensifică.

Nopțile tropicale devin tot mai frecvente

Un alt efect al acestui episod de vreme extremă îl reprezintă extinderea nopților tropicale. În multe regiuni ale țării, temperaturile minime nu vor coborî sub 20–24 de grade Celsius, ceea ce reduce posibilitatea răcirii naturale a locuințelor și poate accentua stresul termic resimțit de populație.

Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalele cu temperaturi maxime, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic desfășurat în aer liber în orele de vârf.

ANM: urmează o perioadă și mai fierbinte

Potrivit estimărilor ANM, actualul episod de caniculă reprezintă doar începutul unei perioade cu temperaturi extreme. Meteorologii estimează că în intervalul 4–9 august valul de căldură se va intensifica din nou, fiind așteptate noi episoade de caniculă și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni ale României.

Evoluția vremii va fi monitorizată permanent, iar autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările oficiale ale prognozelor și avertizărilor meteorologice.

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