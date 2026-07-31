Fenomenele meteo severe care au afectat în ultimele zile Chile, cel mai mare producător de cupru din lume, au perturbat activitatea mai multor exploatări miniere și au reaprins temerile privind aprovizionarea globală cu unul dintre cele mai importante metale pentru economia modernă, potrivit CNBC. Deși impactul imediat asupra producției pare limitat, analiștii avertizează că orice întrerupere prelungită ar putea împinge cotațiile cuprului către noi maxime istorice.

Chile furnizează peste o cincime din producția mondială de cupru, astfel că orice problemă apărută în sectorul minier este urmărită cu atenție de piețele internaționale. Potrivit Comisiei Chiliene pentru Cupru, țara a reprezentat aproape 23% din producția globală în 2025, iar în primul trimestru al acestui an ponderea s-a menținut la peste 21%.

În ultima săptămână, nordul statului sud-american s-a confruntat cu ninsori abundente în Munții Anzi, ploi torențiale și rafale puternice de vânt, care au provocat inundații și au afectat infrastructura din zonele miniere. Bilanțul fenomenelor meteo a ajuns la cel puțin 13 persoane decedate.

Mai multe mine administrate de companii importante au fost nevoite să oprească temporar producția sau să funcționeze la capacitate redusă, din cauza întreruperilor de energie și a dificultăților de acces.

Printre cele mai afectate se numără mina Caserones, operată de compania canadiană Lundin Mining. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă după ce două turnuri ale rețelei au fost avariate de zăpadă.

Compania estimează că refacerea infrastructurii și revenirea la funcționarea normală vor necesita între două și trei săptămâni. Până atunci, instalațiile esențiale sunt alimentate cu ajutorul generatoarelor, iar accesul către exploatare este restabilit treptat. Schimburile de personal au fost realizate în condiții de siguranță.

Lundin Mining a raportat și perturbări la mina Candelaria, însă uzina de procesare a continuat să funcționeze folosind rezervele existente, iar extracția a revenit ulterior la nivelul obișnuit.

Și compania Antofagasta a fost nevoită să întrerupă temporar activitatea la mina Los Pelambres, una dintre cele mai mari din Chile, din cauza precipitațiilor abundente și a penelor de curent. După verificarea instalațiilor, operațiunile au fost reluate, iar societatea și-a păstrat estimările privind producția anuală.

Fenomenele meteo au creat dificultăți și pentru exploatări aparținând Codelco, Anglo American și Barrick. În unele cazuri, angajații au fost evacuați cu elicopterele deoarece drumurile de acces au devenit impracticabile.

Momentul în care au apărut aceste probleme este considerat unul delicat pentru piața mondială. Cererea de cupru este în continuă creștere, alimentată de investițiile în rețele electrice, dezvoltarea centrelor de date pentru inteligență artificială, extinderea producției de automobile electrice și tranziția către energie verde.

Cuprul este indispensabil pentru fabricarea cablurilor electrice, transformatoarelor, motoarelor, echipamentelor industriale, panourilor fotovoltaice și bateriilor, fiind prezent în aproape toate infrastructurile energetice și digitale moderne.

Importanța metalului se reflectă și în rezultatele financiare ale marilor grupuri miniere. Rio Tinto, unul dintre cei mai mari producători la nivel mondial, a raportat o creștere de 43% a profitului de bază în primul semestru din 2026, susținută în principal de afacerile cu cupru și aluminiu, pe fondul investițiilor globale în infrastructură digitală.

Totodată, companii precum BHP și Rio Tinto își mută tot mai mult atenția către metalele necesare electrificării economiei, acestea devenind o sursă din ce în ce mai importantă de venit.

Investitorii urmăresc cu atenție evoluția situației din Chile, în condițiile în care piața este deja afectată de reducerea stocurilor disponibile și de probleme de producție în alte state importante, precum Indonezia, Republica Democrată Congo și Zambia.

Contractele futures pentru cupru tranzacționate la bursa Comex din New York au urcat până în apropierea recordului istoric atins în luna iunie, în timp ce pe Bursa Metalelor din Londra cotațiile au rămas la niveluri ridicate. În același timp, stocurile disponibile în depozitele monitorizate de marile burse internaționale continuă să scadă.

O parte semnificativă din cuprul disponibil la nivel mondial a fost transferată în Statele Unite, pe fondul anticipării unor eventuale măsuri comerciale din partea Washingtonului. Acest fenomen a redus cantitățile disponibile în alte regiuni și a amplificat presiunea asupra pieței.

Analiștii ING estimează că piața globală ar putea înregistra un deficit de aproximativ 35.000 de tone în 2026. Dacă dificultățile de producție din Chile se vor prelungi sau vor apărea noi întreruperi în alte mari state producătoare, cotațiile cuprului ar putea depăși recordurile actuale, ceea ce ar majora costurile pentru industriile care depind de acest metal esențial.