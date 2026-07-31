Un atac cu dronă asupra a două nave cu gaze din portul egiptean Damietta amplifică temerile privind securitatea uneia dintre cele mai importante rute comerciale din lume, în contextul extinderii conflictului dintre SUA și Iran, potrivit Reuters.

Incidentul s-a produs miercuri în portul Damietta, situat în apropierea Canalului Suez, după ce o dronă neidentificată a lovit nava de stocare a gazelor Energos Winter, deținută de o companie americană.

Flăcările s-au extins ulterior la o a doua navă, au declarat pentru Reuters surse apropiate anchetei. Autoritățile egiptene au confirmat joi producerea incendiului, însă nu au indicat cine s-ar afla în spatele atacului.

Evenimentul este considerat important deoarece ridică noi semne de întrebare privind siguranța traficului maritim prin Canalul Suez, una dintre principalele căi prin care Arabia Saudită își exportă petrolul, după ce transportul prin Strâmtoarea Ormuz a fost grav afectat de conflict.

Până în prezent, nicio grupare nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac.

Iranul a respins acuzațiile privind o posibilă implicare. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a transmis pe rețelele sociale că Egiptul este „un prieten și partener important în regiune”, iar securitatea sa este esențială.

Oficialul iranian a susținut că toate statele trebuie „să fie vigilente în fața unor presupuse comploturi israeliene și a unor operațiuni sub steag fals menite să submineze pacea regională”.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran, aflat în a cincea lună, a redus drastic traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii.

Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate traversau această rută dintre Oman și Iran.

Ca urmare, un volum tot mai mare de petrol saudit este redirecționat spre nord, prin Marea Roșie, Canalul Suez și conducta SUMED, potrivit datelor companiei de analiză Kpler. Pentru livrările către Asia, această schimbare presupune însă rute maritime mai lungi, în jurul Africii, în locul traseului prin Golful Aden.

Pe fondul deteriorării situației de securitate, Arabia Saudită a anunțat joi intenția de a forma o coaliție internațională de apărare maritimă.

Inițiativa are ca obiectiv protejarea rutelor comerciale și a transporturilor energetice din regiunea Mării Roșii, după intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale.

A drone strike that damaged two gas tankers in Egyptian waters has renewed energy security concerns about the nearby Suez Canal and a related pipeline, @dmitryZ_reuters explains https://t.co/7eqgog4e0b pic.twitter.com/02oThCPu5N — Reuters (@Reuters) July 30, 2026

În paralel, piața londoneză a asigurărilor maritime și-a extins zona clasificată drept „risc ridicat” în Marea Roșie, incluzând noi sectoare de coastă din apropierea porturilor saudite, după recentele atacuri revendicate de rebelii Houthi.

Escaladarea conflictului nu se limitează la transportul maritim.

Arabia Saudită a confirmat că a participat pentru prima dată, alături de forțele americane, la lovituri împotriva unor grupări aliniate Iranului în estul Irakului. Operațiunea a fost prezentată drept un răspuns la atacurile cu drone asupra unor obiective petroliere saudite, despre care Riadul susține că au fost lansate din Irak.

Guvernul irakian a declarat însă că nu a aprobat și nici nu a fost informat în prealabil despre atacurile americano-saudite desfășurate pe teritoriul său.

Atacul asupra celor două nave din apropierea Canalului Suez arată că tensiunile din Orientul Mijlociu afectează tot mai multe rute comerciale strategice.

Dacă până acum atenția era concentrată asupra Strâmtorii Ormuz, incidentele din Egipt sugerează că și Canalul Suez ar putea deveni o zonă cu risc crescut pentru transportul internațional de energie, cu potențiale efecte asupra piețelor globale de petrol și gaze.