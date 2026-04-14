Arabia Saudită face presiuni asupra SUA pentru a renunța la blocada din Strâmtoarea Ormuz

Arabia Saudită face presiuni asupra SUA pentru a renunța la blocada Strâmtorii Ormuz și a reveni la masa negocierilor, temându-se că decizia președintelui Trump de a o închide ar putea duce la o escaladare din partea Iranului și la perturbarea altor rute maritime importante, au declarat oficiali arabi citați de The Wall Street Journal. Exportatorii de energie din Golf se tem că Iranul ar putea închide strâmtoarea Bab al-Mandeb, principala rută de ieșire pentru petrolul blocat din Golful Persic.

Blocada decisă de Donald trump are ca scop creșterea presiunii asupra economiei deja paralizate a Iranului. Însă Arabia Saudită a avertizat că Iranul ar putea riposta prin închiderea strâmtorii Bab el-Mandeb - un punct de blocare la Marea Roșie crucial pentru exporturile de petrol rămase ale regatului.

Reticența este un semn al riscurilor și limitărilor eforturilor SUA de a deschide Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a închis-o la începutul războiului atacând navele de pe calea navigabilă, întrerupând exporturile de petrol de aproximativ 13 milioane de barili pe zi și ridicând prețurile contractelor futures peste 100 de dolari pe baril.

Blocada porturilor iraniene a intrat în vigoare luni, după ce amenințările lui Trump cu bombardamentele și discuțiile din weekend nu au reușit să convingă Iranul să își relaxeze controlul asupra strâmtorii.

„Președintele Trump a fost clar în ceea ce privește dorința ca Strâmtoarea Ormuz să fie complet deschisă pentru a facilita fluxul liber de energie”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

„Administrația este în contact frecvent cu aliații noștri din Golf, pe care președintele îi ajută asigurându-se că Iranul nu poate extorca Statele Unite sau orice altă țară”, a adăugat ea.

Arabia Saudită a reușit recent să-și readucă exporturile de petrol la nivelul de dinainte de război, de aproximativ șapte milioane de barili pe zi, în ciuda blocajului din Strâmtoarea Ormuz, prin transportul țițeiului prin deșert către Marea Roșie. Aceste aprovizionări ar fi în pericol dacă și ruta de ieșire din Marea Roșie ar fi închisă.

Aliații Iranului din Yemen, gruparea teroristă Houthi, controlează o porțiune lungă de coastă în apropiere de Bab al-Mandeb și au perturbat grav calea navigabilă pe o mare parte din durata războiului din Fâșia Gaza. Iranul cere grupării de teroriști din Yemen să închidă din nou strâmtoarea de la intrarea în Marea Roșie dinstre Golful Aden, au declarat oficialii arabi.

„Dacă Iranul vrea să închidă Bab al-Mandeb, houthii sunt partenerul evident pentru a face acest lucru, iar răspunsul lor la conflictul din Gaza demonstrează că au capacitatea de a o face”, a declarat Adam Baron, expert în Yemen și membru al New America, un institut de politici din Washington.

Agenția de știri semioficială iraniană Tasnim, care este apropiată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, gruparea paramilitară iraniană care controlează acum Strâmtoarea Ormuz, a declarat că o blocadă ar putea determina țara să închidă poarta de acces la Marea Roșie.

Statele din Golf nu doresc ca războiul să se încheie cu Iranul controlând Strâmtoarea Ormuz, linia lor economică de importanță existențială. Însă multe dintre state, inclusiv Arabia Saudită, fac presiuni asupra SUA pentru a rezolva problema la masa negocierilor și se străduiesc să reia discuțiile, au declarat oficialii regionali.

În ciuda liniei intransigente adoptate public de ambele părți, cele două părți combatante colaborează activ cu mediatorii și sunt deschise discuțiilor dacă fiecare dintre ele dă dovadă de suficientă flexibilitate, au declarat oficialii.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb este un pasaj îngust între Yemen și Cornul Africii, care leagă Marea Roșie de Oceanul Indian. Strâmtoarea, al cărei nume înseamnă Poarta Lacrimilor, duce la Canalul Suez și este una dintre cele mai importante legături pentru vasele care navighează între Asia și Europa.

Rebelii Houthi din Yemen, o grupare teroristă aliată cu Iranul, și-au dovedit capacitatea de a perturba grav transportul maritim prin poarta de acces spre Suez, atacând vapoarele de pe calea navigabilă. Deși atacurile cu rachete, drone și arme de calibru mic s-au diminuat după armistițiul din octombrie din Gaza, traficul încă nu a revenit complet la normal.

Teroriștii Houthii au rămas în mare parte departe de conflictul actual dintre SUA și Iran, după ce au fost loviți în timpul unei campanii americane de 53 de zile, care s-a încheiat cu un armistițiu în urmă cu un an. Dar ei rămân o parte importantă a rețelei mai largi de grupuri teroriste finanțate de dictatura islamistă de la Teheran din regiune și un factor de descurajare ținut în rezervă în cazul în care Iranul vrea să crească presiunea asupra SUA.

Teroriștii Houthii au declarat că închiderea Bab al-Mandeb este, de asemenea, una dintre opțiunile lor.

Orice atac asupra navelor din Bab al-Mandeb ar fi o preocupare specială pentru Arabia Saudită, care și-a deviat o mare parte din exporturile de țiței de la instalația sa Ras Tanura din Golful Persic către portul Yanbu de la Marea Roșie, la câteva zile după ce SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie.

Înainte de războiul din Gaza, 9,3 milioane de barili de petrol și alte produse petroliere treceau prin Bab al-Mandeb. Această cantitate a fost redusă la jumătate după ce teroriștii houthii au început să lanseze atacuri asupra navelor din jurul porții de acces, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA.

Ali Akbar Velayati, consilier pe probleme de politică externă al liderului suprem al Iranului, a declarat pe 5 aprilie pe rețelele sociale că Iranul privește Bab al-Mandeb „la fel cum privește Ormuz. Și dacă Casa Albă se gândește să repete greșelile sale stupide, își va da seama rapid că fluxul de energie și comerț global poate fi perturbat cu un singur semnal”.

Oficiali saudiți din domeniul energiei au declarat pentru The Wall Street Journal că regatul a obținut angajamente din partea teroriștilor houthi că nu vor ataca regatul sau navele sale care trec prin Bab al-Mandeb.

Însă regatul a comunicat SUA că situația rămâne fluidă și că teroriștii houthii ar putea intra mai agresiv în conflict dacă sunt împinși mai mult de Iran, au declarat oficialii arabi. Ei ar putea, de asemenea, să înceapă să impună taxe navelor pentru tranzit, a anunțat gruparea teroristă.

„Aceasta ar fi atunci o modalitate prin care Iranul poate escalada, spunând că, dacă vom restricționa exporturile noastre de petrol, vom perturba exporturile de la terminalul Yanbu”, a declarat Erik Meyersson, strategul șef pentru piețele emergente de la banca suedeză SEB.

Trump a adus două portavioane, șase bombardiere B-2, o escadrilă de avioane de vânătoare avansate F-35 și distrugătoare înarmate cu rachete ghidate în lupta cu gruparea teroristă yemenită de anul trecut.

În timpul acelui conflict, teroriștii houthi au fost aproape de a doborî două avioane F-16 și au tras din aer șase drone Reaper. Un atac cu rachete asupra navei USS Harry S. Truman anul trecut a forțat portavionul să facă o întoarcere bruscă.

Luni, Iranul a lansat propriile amenințări împotriva porturilor vecine. „Dacă securitatea porturilor iraniene din Golful Persic și Marea Oman este amenințată, niciun port din Golful Persic și Marea Oman nu va fi în siguranță”, au declarat forțele armate iraniene într-un comunicat publicat de agenția de stat IRIB News.