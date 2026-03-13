Teroriștii Houthi, piesa lipsă din conflictul din Orientul Mijlociu. De ce rebelii din Yemen nu s-au alăturat încă războiului

Conflictul din Orientul Mijlociu, amplificat după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, a determinat mai multe grupări teroriste, aliate Teheranului, să se implice în confruntări regionale. Dintre acestea gruparea teroristă Houthi, nu a intrat în conflict, potrivit Reuters.

În Liban și Irak, organizații teroriste armate șiite apropiate de Iran au participat deja la acțiuni militare. În schimb, teroriștii Houthi din Yemen, o grupare puternic înarmată și cu capacități militare semnificative, nu au anunțat oficial intrarea în conflict. Situația ridică întrebări privind rolul pe care aceștia l-ar putea juca în evoluția războiului din regiune.

Gruparea teroristă Houthi dispune de rachete și drone capabile să lovească state din Golf și să afecteze rutele maritime din jurul Peninsulei Arabice. În trecut, atacurile lor asupra transportului maritim din Marea Roșie au demonstrat impactul potențial asupra comerțului global. Totuși, până în prezent, liderii mișcării teroriste nu au confirmat o implicare directă în actualele confruntări.

Mișcarea teroristă Houthi este o organizație militară, politică și religioasă condusă de familia Houthi și stabilită în nordul Yemenului. Membrii acesteia aparțin ramurii zaidite a islamului șiit.

Gruparea teroristă are o istorie îndelungată de confruntări cu armata yemenită, însă influența sa a crescut semnificativ după protestele din timpul „Primăverii Arabe” din 2011. Profitând de instabilitatea politică din Yemen, rebelii au reușit să preia controlul asupra capitalei Sanaa în 2014.

În anul următor, Arabia Saudită a condus o coaliție de state arabe care a intervenit militar pentru a încerca să înlăture mișcarea de la putere. În timpul conflictului, gruparea teroristă Houthi au demonstrat că pot utiliza rachete și drone pentru a lovi instalații petroliere și infrastructură strategică din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

După ani de lupte care au generat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, Națiunile Unite au intermediat un armistițiu între părțile implicate în 2022. Acordul a rămas în vigoare până în prezent.

După atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, realizat de gruparea militantă palestiniană Hamas și urmat de o ofensivă militară israeliană în Gaza, rebelii Houthi au început să vizeze nave comerciale în Marea Roșie.

Gruparea a afirmat că acțiunile sale sunt realizate în sprijinul palestinienilor. De asemenea, rebelii au lansat drone și rachete către Israel, care a răspuns prin lovituri aeriene asupra unor ținte Houthi. Statele Unite au desfășurat, la rândul lor, operațiuni militare împotriva pozițiilor grupării.

Atacurile asupra transportului maritim s-au oprit după un armistițiu intermediat de Washington între Israel și Hamas în octombrie 2025.

Pe 5 martie, liderul mișcării, Abdul Malik al-Houthi, a declarat că gruparea este pregătită să acționeze militar dacă situația o va impune.

Într-un discurs televizat, acesta a afirmat:

„În ceea ce privește escaladarea militară și acțiunea, degetele noastre sunt pe trăgaci în orice moment, dacă evoluțiile o vor cere.”

Cu toate acestea, spre deosebire de Hezbollah din Liban sau de grupările armate șiite din Irak, rebelii Houthi nu au făcut un anunț oficial privind intrarea în conflict.

Experții în Yemen spun că există diferențe doctrinare între Houthi și alte grupări din așa-numita „Axă a Rezistenței” susținută de Iran. Deși Teheranul prezintă mișcarea ca parte a acestei alianțe regionale, Houthi nu urmează în mod direct autoritatea liderului suprem iranian, așa cum o fac Hezbollah sau unele grupări irakiene.

Statele Unite susțin că Iranul a furnizat rebelilor arme, finanțare și instruire, inclusiv prin intermediul Hezbollah. Houthi resping însă aceste acuzații și afirmă că își dezvoltă propriile sisteme de armament.

Analiștii și diplomații au opinii diferite cu privire la modul în care rebelii ar putea acționa în continuare.

Unele surse cred că gruparea ar fi putut deja lansa atacuri izolate asupra unor ținte din statele vecine, însă aceste informații nu au putut fi confirmate independent.

Alți observatori consideră că liderii Houthi ar putea aștepta momentul potrivit pentru a interveni, eventual în coordonare cu Iranul, pentru a crește presiunea asupra adversarilor regionali. Un posibil factor ar putea fi perturbarea exporturilor de hidrocarburi din Golful Persic prin Strâmtoarea Hormuz, ceea ce ar face rutele din Marea Roșie mult mai importante.

Există însă și analiști care cred că rebelii ar putea decide să evite implicarea directă. Presiunile economice interne din Yemen și riscul unor atacuri militare intense din partea Statelor Unite, Israelului sau chiar a Arabiei Saudite sunt factori care ar putea influența această decizie.