SUA ar putea fi nevoită să trimită trupe la sol în Iran. Care e cheia victoriei

Demolarea celui mai adânc buncăr nuclear din Iran ar putea fi cheia încheierii războiului din Iran - dar ar putea necesita trimiterea de comandouri pe teren în Republica Islamică, scrie The New York Post.

Buncărul, numit de surse de informații occidentale „Muntele Târnăcoapelor”, se află la mai mult de 100 de metri sub un munte - mai adânc decât Uzina de Îmbogățire a Uraniului Fordow, pe care SUA au lovit-o anul trecut.

Președintele Trump a declarat că una dintre principalele sale priorități în acest război este oprirea capacității Iranului de a dezvolta o armă nucleară, Teheranul depunând eforturi pentru a ascunde și a disimula cele peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit.

Deși atacurile împotriva instalațiilor nucleare iraniene au început, mulți experți spun că doar trupele de la sol pot distruge complet programul nuclear al Iranului.

SUA și Israelul au efectuat o serie de atacuri aeriene împotriva instalațiilor nucleare iraniene vara trecută, în timpul Războiului de 12 zile, Trump afirmând că programul nuclear al Teheranului a fost complet distrus.

Republica Islamică, însă, a acționat rapid pentru a fortifica bazele și a relua procesul de îmbogățire a uraniului, Iranul deținând încă peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, fiind la doar o scurtă distanță de a putea dezvolta cel puțin 11 bombe nucleare, potrivit oficialilor americani.

Se crede că materialul este răspândit între uzina de îmbogățire Fordow și complexul său nuclear din Isfahan.

Se crede că acolo construiește Teheranul o nouă instalație de îmbogățire a uraniului, potrivit think tank-ului Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (FDD), cu sediul la Washington.

Iranul este, de asemenea, acuzat că a creat o nouă instalație fortificată la Muntele Pickaxe, situată la aproximativ o milă de instalația sa de îmbogățire Natanz.

Se știu puține lucruri despre instalația nucleară, publicațiile israeliene relatând că aceasta ar putea fi la aproximativ 100 de metri sub baza muntelui, la peste 9 metri mai adânc în pământ decât instalația Fordow.

Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ONU, a declarat că i s-a spus „nu este treaba ta” când a întrebat despre lucrările efectuate la fața locului anul trecut.

Andrea Stricker, directorul adjunct al programului de neproliferare și cercetător la FDD, a declarat că SUA și Israelul nu pot pretinde că își îndeplinesc obiectivele războiului fără a securiza situl Muntelui Pickaxe și celelalte instalații nucleare.

„Înainte ca Statele Unite și Israelul să încheie operațiunile de luptă majore împotriva Iranului, trebuie să îndeplinească două sarcini urgente. În primul rând, trebuie să neutralizeze Muntele Târnăcop”, a scris Stricker într-un briefing.

„În al doilea rând, trebuie să recupereze sau să elimine stocurile de HEU (uraniu puternic îmbogățit) pentru a împiedica ca acestea să cadă în mâinile liderilor supraviețuitori ai Republicii Islamice, ale altor state adverse sau ale unor intermediari teroriști ai Teheranului”, a adăugat ea.

Întrucât programul nuclear al Iranului a reușit să-și revină în mod repetat în urma atacurilor aeriene, atunci forțele de la sol ar putea fi singura modalitate de a duce la bun sfârșit această sarcină, a sugerat Trump.

Președintele a declarat însă că trupele americane nu vor fi trimise până când apărarea Iranului nu va permite sosirea în siguranță a soldaților, menționând că o unitate specială ar putea fi trimisă la un moment dat pentru a aborda direct instalațiile nucleare ale Teheranului.

„La un moment dat, poate că o vom face”, a declarat Trump reporterilor în weekend. „Nu am încercat să o facem. Nu am face-o acum. Poate o vom face mai târziu.”

Annika Ganzeveld, managerul de portofoliu pentru Orientul Mijlociu în cadrul Proiectului Amenințări Critice de la Institutul American Enterprise, a declarat că ultimele atacuri asupra Iranului, inclusiv atacul de joi asupra instalației Taleghan 2, ar putea semnala o nouă fază a războiului care vizează direct instalațiile nucleare.

„Având în vedere degradarea lansatoarelor și a sistemelor de apărare ale Iranului, acest lucru permite SUA și Israelului să efectueze atacuri pe acest front”, a declarat Ganzeveld.