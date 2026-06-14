Omul din spatele poveștii. Donald J.Trump împlinește 80 de ani

Donald J.Trump poate fi caracterizat printr-un singur cuvânt. Nu a fost, nu este genial în afaceri, este „extravagant”. După cum vom vedea, Donald nu a fost niciodată vreun favorit, dar s-a impus în competiția internă pentru a cuceri prima poziție.

Donald J. Trump, născut în New York City, la 14 iunie 1946, este la bază un om de afaceri. A fi om de afaceri în Statele Unite ale Americii nu este ușor. Donald J Trump a fost fiul unuia din oamenii de afaceri americani care au activat pe piața imobiliară, Fred Trump (11 octombrie 1905, New York City, New York – 25 iunie 1999, New Hyde Park, Nassau County, New York, SUA).

Fred Trump, tatăl lui Donald, și-a pierdut tatăl, Frederick Trump, în 1917, când avea 12 ani. Alături de mama sa, Elizabeth, a fondat o companie de construcții în 1927. A prins contracte pentru apartamente de o singură persoană dar și locuințe de tip bungalow și baracă pentru personalul militar și civil care locuia în apropierea celor mai importante șantiere navale de pe Coasta de Est. Așa a ajuns Fred Trump să fie dezvoltator imobiliar în faimosul cartier new-yorkez Queens și chiar în New York City, unde a construit și a vândut zeci de mii de apartamente.

Donald J. Trump a fost al patrulea dintre cei cinci copii ai cuplului Fred și Mary Trump. Primul fiu al familiei (al doilea copil în ordinea nașterii) Frederick Trump (1938-1981) a fost preferatul familiei și văzut ca moștenitor al afacerii familiei, dar a preferat să fie pilot de linie. A abuzat de alcool, tutun astfel că Fred s-a orientat spre cel de al patrulea copil, Donald. Fratele său mai mare va fi angajat de Donald, dar va sfârși la doar 43 de ani, ca urmare a vieții dezordonate și a abuzurilor făcute în viață.

Donald J. Trump a urmat colegiul la Universitatea Fordham, urmat de facultatea propriu-zisă la Școala Wharton a Universității din Pennsylvania, devenind licențiat în Economie. Înainte de colegiu, pentru a-l disciplina, tatăl său l-a înscris la o școală militară, unde Donald va ajunge „elev-căpitan”, așadar va fi destul de sus în ierarhia elevilor școlilor militare americane.

Tatăl său a decis să-i acorde o șansă în anul 1971, când Donald avea 25 de ani, iar Fred era deja dezmăgit de primul său născut băiat, Frederick. Donald a preferat să numească afacerea familiei drept „Organizația Trump”. Donald a conștientizat că în anii 80 ai secolului XX, americanii trăiau la cote maxime. SUA erau în fruntea „Războiului Rece”, dominau politica mondială, Acasă, americanii, între slujbă, ipoteci visau să „dea lovitura” inclusiv la cazinou sau să joace golf, ori să aibă parte de obișnuitele vacanțe cu familia.

Donald Trump este la a treia căsătorie, cu Melania Knauss Trump. Cei doi au un fiu, Baron Trump. Prima soție a lui Trump a fost Ivana. Cu ea, a avut trei copii, pe Ivanka, Donald Trump Jr. și Eric Trump. Cu a doua soție, Marla Marples, Donald Trump are o fiică, Tiffany Trump. De la copiii săi, Trump are până în prezent 10 nepoți.

Donald Trump a înregistrat primele trei falimente în 1991-1992. Următoarele trei au venit în 2004, 2009, 2014.Ultimul a fost depășit chiar în 2024, anul în care a câștigat al doilea mandat la Casa Albă. Asta nu l-a împiedicat însă să se orienteze spre „show-biz”. A cumpărat marca „Miss Universe” pentru concursuri de frumusețe în perioada 1996-2015. În paralel, în perioada 2004-2015, a produs și a găzduit celebrul reality-show „The Apprentice”.

Practic, Donald Trump și-a întemeiat strategia pe brandul Trump prin care a sperat să atragă creditori, investitori și, evident, clienți. S-a bazat pe notorietatea sa publică. Se știe că a fost plătit consistent pentru a apărea în deschiderea filmului „Singur acasă II Pierdut în New York”, în care rolul principal i-a aparținut lui Macaulay Culkin. Se știe că Hotelul Plaza din New York unde s-a turnat filmul a fost închiriat de producători de la Donald Trump care îl deținea la acel moment.

Timp de 23 de ani, din 1991 și până în 2014, cu doi ani înainte de a ajunge la Casa Albă, Donald J. Trump s-a confruntat cu 6 falimente corporative. În perioada de până la obținerea celui de al doilea mandat la Casa Albă în 2024, s-a confruntat cu al 7-lea risc de faliment, după ce autoritățile judiciare din New York i-au stabilit un prejudiciu uriaș de 454 milioane de dolari.

Donald J.Trump a câștigat în noiembrie 2016 primul mandat la Casa Albă. A învins-o pe Hillary Clinton în mod spectaculos. A reușit să aibă dialog cu Federeația Rusă, R.P.Chineză, Coreea de Nord, Germania, Franța, Uniunea Europeană. A câștigat cu ideea că va face din SUA, principala forță politică și militară a lumii. Anii petrecuți la Casa Albă au fost unii în care a fost pace la nivel global. SUA continuau să fie implicate în Afghanistan,Irak, Libia.

În 2020, a fost învins de Joe Biden, reprezentant al democraților. SUA s-au retras din Afghanistan apoi au susținut Ucraina în războiul cu Rusia din 2022. Donald Trump a reușit să capitalizeze nemulțumirile americanilor și să revină la Casa Albă. A fost al doilea Președinte american după Groover Cleveland care a reușit acest lucru. Adică să aibă al doilea mandat non-consecutiv. A fost a doua oară în cei 250 ani ai democrației americane.

Încă din primul mandat, 2016-2020, Trump s-a confruntat cu o scădere a averii sale. Dacă la debutul mandatului prezidențial el își estima averea la circa 10 miliarde dolari, după 2021 și până în 2024, „Forbes” estima că averea sa scăzuze la 2,6 miliarde dolari.

În interviurile ale, Donald J. Trump declarase faptul că el a preferat să se folosească de strategia falimentului și de cunoscutul „capitol 11” tocmai pentru a salva locurile de muncă, a restructura datoriile și a nu atinge nucleul forte al Organizației Trump: “Am folosit legile acestei țări, așa cum au făcut-o și alții”.

Trump a lansat jestoanele $ TRUMP și a $ MELANIA înainte de 20 ianuarie 2025. 80% din jetoanele Trump coin sunt proprietatea CIC Digital. Aceasta este o filială a Trump Organization. Coproprietar este și compania Fight, Fight, Fight, care este, de asemenea, parte a Trump Organization.

Criptomoneda proprie a lui Trump, lansată pe 17 ianuarie 2025 a avut prețul de 6,50 dolari per unitate. Ea s-a s-a tranzacționat după 21 ianuarie, cu 37,98 dolari, conform grilei de analiză crypto CoinMarketCap. Pe 20 ianuarie 2025, prețul unei unități era 75 de dolari. Valoarea de piață a „cryptp-Trump” este cotată la 14 miliarde de dolari.

Al doilea mandat la Casa Albă al lui Donald J. Trump a debutat cu un summit spectaculos între el și Vladimir Putin în Alaska. Au urmat întrevederi cu alți lideri, inclusiv cu liderul Chinei comuniste. Au urmat câștiguri de imagine. O lovitură fulger în Iran a fost urmată de succesul diplomatic din Panama. Apoi a venit succesul operațiunii militare din Venezuela.

SUA s-au implicat în Iran, alături de Israel după ce Iranul a ieșit în 1979 din sfera americană de influență. Donald J. Trump a impus condiții dure Uniunii Europene, a negociat explicit la Beijing. În prezent, Donald J. Trump se confruntă cu apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului din Congresul American („mid-term elections”).

Donald J. Trump este în prezent, cel mai vârstnic Președinte al SUA aflat în mandat. A fost cel mai vârstnic Președinte al SUA la a doua nominalizare în funcție, în 2025, când avea 79 de ani. Fără îndoială, în istoria americană, mandatele de Președinte al SUA deținute de către Trump vor reprezenta o bornă în politica americană.