În Albania, o investiție imobiliară de lux planificată de Jared Kushner, ginerele fostului președinte american Donald Trump, a devenit catalizatorul celei mai mari mișcări de protest din ultimele trei decenii.

Ceea ce a început ca o manifestație ecologistă în zona protejată Vlorë s-a transformat rapid într-o revoltă națională care zguduie întreaga clasă politică de la Tirana, scrie Politico. O mișcare care pune în pericol aderarea țării la Uniunea Europeană.

Proiectul incriminat prevede construirea unui mega-complex turistic de 1,4 miliarde de euro și 10.000 de paturi în aria protejată Pishë Poro-Narta, o zonă de o biodiversitate rară, casă a păsărilor flamingo, a țestoaselor marine și a uneia dintre ultimele delte sălbatice ale Europei, asociată râului Vjosa.

Locuitorii și activiștii de mediu au ieșit în stradă sub sloganul „Albania nu este de vânzare”. În mai puțin de trei săptămâni, protestele s-au extins din Vlorë în capitala Tirana și în alte mari orașe adunând zeci de mii de oameni. De asemenea, diaspora albaneză din SUA, Canada și Europa a organizat manifestații de solidaritate.

„Tinerii și cetățenii nu protestează doar împotriva premierului Rama, ci împotriva întregului sistem post-dictatură și a modelelor negative pe care acești politicieni le-au normalizat.” spunea pentru Politco, Françeska Muço, activistă a societății civile.

Protestatarii cer acum nu doar oprirea proiectului imobiliar, ci și demisia și încarcerarea premierului Edi Rama, aflat la putere de 13 ani. Dar și a liderului opoziției, Sali Berisha, cei doi piloni ai politicii albaneze de după căderea comunismului în 1991.

Pentru a facilita astfel de mega-proiecte, guvernul de la Tirana a adoptat recent legi controversate privind investițiile strategice și ariile protejate.

Organizațiile de mediu acuză că aceste modificări au fost create special pentru a „curăța” terenul legal pentru investitorii străini, permițând începerea lucrărilor. Este vorba inclusiv de trasarea unor drumuri de acces prin dunele de nisip fără o evaluare de impact ecologic.

Intervievat de POLITICO, premierul Edi Rama a avut o poziție extrem de dură și sfidătoare la adresa propriilor cetățeni.

Rama a declarat că dezvoltatorii imobiliari străini sunt mai importanți pentru Albania decât localnicii, deoarece „străinii aduc bani în țară pentru albanezi”.

Premierul a susținut că singurul motiv pentru care mass-media internațională este interesată de subiect este numele lui Jared Kushner: „Dacă nu era Jared, nu le-ar fi păsat deloc de ce se întâmplă în Albania”.

Albania, considerată alături de Muntenegru o favorită pentru aderarea la UE până în anul 2030, riscă acum să își blocheze parcursul european. Bruxelles-ul privește cu mare îngrijorare distrugerea mediului și instabilitatea politică.

Silvio Gonzato, ambasadorul UE în Albania, s-a arătat profund dezamăgit de modelul de dezvoltare ales de Tirana: „Mă doare inima să văd ce s-a făcut, pentru că recunosc aceleași greșeli prostești pe care le-am făcut în Italia sau în alte părți ale Europei, poate în România. Nu poți cere statelor membre o derogare de 10 ani de la regulile UE de mediu și apoi să urmărești un model care agravează problemele.”

Reprezentanții EuroNatur suspectează că guvernul albanez încearcă să aprobe în grabă cât mai multe proiecte de betonare a coastei înainte ca normele stricte ale UE să devină obligatorii.

În timp ce urmele utilajelor grele au distrus deja cuiburi de țestoase în Pishë Poro-Narta, există știri contradictorii privind stadiul investiției. Unele surse sugerează că fondul de investiții al lui Kushner, Affinity Partners, s-ar fi retras din proiect, însă compania nu a oferit comentarii oficiale. Pe lângă acest resort, Kushner mai are în plan transformarea insulei virgine Sazan într-o destinație de lux.

Comisia Europeană susține că ministrul albanez al mediului, Sofjan Jaupaj, a promis suspendarea lucrărilor și realizarea unui audit de mediu. Totuși, ministerul și premierul Rama au negat public acest lucru, Rama insistând că proiectul va merge înainte, scrie Politico.

În ciuda declarațiilor oficiale, realitatea din teren arată clar fundații de beton și drumuri noi din pietriș care spintecă pădurea și plaja protejată. Pentru tinerii albanezi, care emigrează în masă din cauza salariilor mici și a costurilor mari de trai cauzate de „turismul de masă” (peste 12 milioane de turiști anul trecut), această criză reprezintă punctul de cotitură pentru viitorul democrației lor.