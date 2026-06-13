Guvernul propus de Eugen Tomac are șanse minime să obțină votul în Parlament, potrivit fostului premier Victor Ponta. Eugen Tomac s-a declarat încrezător că va reuși să obțină sprijinul necesar pentru formarea Executivului, afirmând că se bazează pe parlamentarii care consideră stabilitatea politică o prioritate.

Victor Ponta are însă o evaluare diferită a situației și susține că actuala configurație parlamentară nu îi oferă candidatului desemnat suficiente voturi. Întrebat despre perspectivele votului din Legislativ, fostul prim-ministru a răspuns categoric: „Matematic, s-a închis!”.

Ponta a explicat că, potrivit calculelor sale, un număr important de parlamentari din PNL, USR, UDMR și AUR nu vor susține cabinetul propus de Eugen Tomac.

Pentru a deveni oficial prim-ministru, Eugen Tomac are nevoie de minimum 233 de voturi favorabile în Parlament.

Cu toate acestea, fostul lider PSD a apreciat componența echipei prezentate de premierul desemnat, considerând că majoritatea persoanelor nominalizate au experiență și competențe profesionale solide.

„Oamenii propuși – cei mai mulți, că nu-i cunosc pe toți – se pricep, sunt specialiști. Domnul Tomac a reușit să facă o echipă de oameni foarte buni.

Marea problemă este că, nefiiind asumați de niciun partid, vor fi sabotați de toate partidele”, a spus fostul premier.

Victor Ponta consideră că o parte dintre formațiunile politice privesc dincolo de votul actual și își conturează deja strategiile pentru constituirea unui nou Executiv.

„USR și UDMR nu votează guvernul pentru că își calculează că își vor face guvern după ce pică Tomac.

Refuzul de azi al USR se bazează pe convingerea liderilor USR că fac ei un guvern cu PSD și UDMR.

Mă voi opune în Parlament. Este o oroare și o catastrofă. (cei de la USR- n.r.) Îl ‘înjunghie’ pe Tomac ca să țină de posturile de miniștri pe care le au acum”, a mai spus Victor Ponta.

Declarațiile fostului premier vin cu puțin timp înaintea votului decisiv din Parlament, care va stabili dacă guvernul propus de Eugen Tomac va reuși să obțină sprijinul necesar pentru a prelua conducerea Executivului.