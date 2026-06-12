Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat vineri seară că își va continua demersul pentru învestirea noului Guvern, în ciuda deciziei USR de a nu susține Cabinetul pe care îl propune.

Tomac a mai spus că a luat act de poziția USR, însă consideră că România are nevoie de stabilitate politică și de un nou Executiv.

„Am luat notă de poziţia lor şi evident că sunt pregătit şi hotărât să merg mai departe, pentru că ţara are nevoie de un guvern stabil, de un guvern nou şi nicidecum de jocuri politice cu iz electoral, pentru că alegerile sunt în 2028”, a declarat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a precizat că va continua discuțiile cu parlamentari și în zilele următoare și că intenționează să înainteze Parlamentului lista miniștrilor și Programul de guvernare.

Potrivit acestuia, în prezent există peste 200 de parlamentari care susțin proiectul politic pe care îl propune.

„Sunt în prezent peste 200 de membri ai Parlamentului României care susţin proiectul pe care l-am propus (…) sunt membri ai Parlamentului României şi asta este un aspect extrem de important, pentru că eu vin în faţa Parlamentului cu un guvern din afara arcului politic şi mă interesează să fiu votat de membrii Parlamentului României”, a afirmat premierul desemnat.

Șeful Executivului desemnat a anunțat că va continua dialogul cu parlamentari din mai multe formațiuni politice.

„Voi continua şi sâmbătă să discut cu membri ai Parlamentului României, cu deputaţi şi senatori din toate partidele politice”, a declarat Tomac.

Acesta a subliniat însă că nu intenționează să poarte negocieri cu parlamentari pe care îi consideră „nefrecventabili”.

„Ne păstrăm linia pe care am asumat-o”, a spus el.

Întrebat cu cine negociază pentru a obține voturile necesare învestirii, Eugen Tomac a explicat că discută cu parlamentari care susțin orientarea pro-europeană și euro-atlantică a României.

„Oameni care consideră că locul României este în Europa, oameni care consideră că parteneriatul cu Statele Unite este esenţial pentru securitatea României, oameni care sunt interesaţi ca Guvernul României să oprească risipa banului public, oameni care sunt interesaţi ca statul român să nu piardă în această perioadă resurse uriaşe puse la dispoziţie de Uniunea Europeană”, a declarat premierul desemnat.

Eugen Tomac a afirmat că principala miză a momentului este asigurarea stabilității politice și economice.

„În momentul de faţă discutăm despre nevoia de a oferi ţării stabilitate pentru că alţii îşi doresc haosul, instabilitatea şi adâncirea crizei economice. Fiecare român a pus resurse importante din propriul buzunar pentru a corecta parte din erorile clasei politice. Toţi am plătit un cost (…) Eu sunt încrezător în seriozitatea parlamentarilor români”, a mai spus acesta.

Declarațiile vin după ce USR a anunțat vineri că nu va susține învestirea Guvernului Tomac. Cu o zi înainte, și PNL transmisese că nu va vota Cabinetul propus de premierul desemnat.