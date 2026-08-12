Aliații NATO s-au reunit miercuri, 12 august, în Consiliul Nord-Atlantic, după recentele încălcări ale spațiului aerian al României și Poloniei și incidentele în care au fost implicate drone. Alianța a anunțat că atribuie Rusiei întreaga responsabilitate și că va continua consolidarea apărării aeriene și antirachetă de pe flancul estic.

Statele membre NATO au analizat miercuri incidentele recente produse în spațiul aerian al României și Poloniei și și-au exprimat solidaritatea față de țările afectate. Potrivit comunicatului transmis de Alianță, Rusia este considerată responsabilă pentru încălcările spațiului aerian, pe care NATO le califică drept „periculoase și inacceptabile”.

Aliații consideră că astfel de incidente indică o toleranță tot mai mare a Rusiei la asumarea unor riscuri.

Statele membre au reafirmat că sunt unite și pregătite să apere teritoriul aliat. În același timp, acestea au apreciat reacțiile rapide ale NATO și ale autorităților naționale în urma incidentelor produse în ultima perioadă.

„NATO continuă să își consolideze apărarea integrată aeriană și antirachetă în întreaga Alianță”, se arată în comunicat.

În timpul reuniunii au fost evidențiate și măsurile luate pentru întărirea apărării pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

„NATO este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni”, transmite Alianța.

Aliații au discutat și despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei pentru apărarea libertății, suveranității și integrității teritoriale. Statele membre au anunțat că incidentele recente nu vor determina o reducere a sprijinului pentru Kiev și au reafirmat angajamentul pe termen lung față de Ucraina.

Potrivit NATO, securitatea Ucrainei are legătură directă cu securitatea statelor membre ale Alianței.

Aliații au anunțat că nu vor fi descurajați de ceea ce califică drept „acte iresponsabile ale Rusiei”.

Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a avut loc în contextul în care România și Polonia s-au confruntat recent cu incidente care au vizat spațiul lor aerian și drone, iar NATO a reiterat că va continua măsurile de apărare și descurajare pe întreg flancul estic.