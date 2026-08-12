Ucraina a transmis Statelor Unite noi propuneri pentru încheierea războiului cu Rusia, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a explicat însă că negocierile diplomatice trebuie susținute de măsuri pentru consolidarea apărării Ucrainei, în special a sistemelor de apărare aeriană, potrivit Kyiv Post.

Volodimir Zelenski a anunțat că echipa ucraineană de negociere a transmis Washingtonului propunerile Kievului privind încheierea războiului.

„A existat un raport din partea echipei noastre de negociere. Am transmis propunerile noastre părții americane”, a spus Volodimir Zelenski în discursul său de marți seară.

Președintele ucrainean nu a prezentat public detaliile planului transmis Statelor Unite. El a arătat însă că Washingtonul poate avea un rol important atât în procesul diplomatic, cât și în consolidarea capacității militare a Ucrainei.

Liderul de la Kiev consideră că eforturile pentru încheierea războiului trebuie însoțite de măsuri care să protejeze Ucraina de atacurile rusești.

„America poate contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând prin apărare aeriană, și poate pune presiune pe Rusia astfel încât planurile sale să se schimbe – de la prelungirea războiului la pregătirea pentru încheierea acestuia”, a adăugat el.

Ucraina solicită de mai mult timp Statelor Unite și celorlalți parteneri occidentali sisteme de apărare aeriană și rachete interceptoare. Kievul consideră că aceste echipamente sunt esențiale pentru protejarea orașelor și a infrastructurii împotriva atacurilor rusești.

Washingtonul încearcă în același timp să relanseze negocierile dintre Ucraina și Rusia. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să participe la eforturile diplomatice și la discuțiile cu reprezentanții celor două țări.

Kievul a transmis în repetate rânduri că este dispus să negocieze și să accepte un armistițiu necondiționat. Autoritățile ucrainene susțin însă că orice acord de pace trebuie să ofere garanții de securitate solide pentru Ucraina.

În timp ce negocierile sunt căutate pe cale diplomatică, Rusia continuă atacurile cu rachete și drone asupra unor orașe și obiective de infrastructură din Ucraina.