Procurorii britanici cer unei instanțe din Statele Unite să respingă solicitarea lui Andrew Tate și a fratelui său, Tristan, de a fi eliberați din detenție pe durata procedurilor de extrădare. O audiere programată joi urmează să stabilească dacă cei doi vor rămâne în detenție sau vor putea ieși pe cauțiune, potrivit BBC.

Andrew și Tristan Tate au fost arestați luna trecută. Crown Prosecution Service (CPS), autoritatea care se ocupă de urmărirea penală în Anglia și Țara Galilor, a formulat 38 de capete de acuzare împotriva lor. Frații Tate resping acuzațiile.

Documentele depuse la instanță arată că procurorii britanici se opun eliberării celor doi și susțin că aceștia ar putea încerca să evite procedurile de extrădare.

CPS invocă inclusiv posibilitatea ca Andrew și Tristan Tate să încerce să ia legătura cu persoanele care au depus plângeri în dosar.

„Atât Andrew, cât şi Tristan Tate dispun de resurse considerabile, atât financiare, cât şi în ceea ce priveşte reţelele de socializare”, au susţinut procurorii.

Potrivit procurorilor, persoanele care au depus plângeri se află într-o situație vulnerabilă și s-ar teme de cei doi frați.

„Toate persoanele care au depus plângere în acest caz sunt vulnerabile şi se tem de Andrew şi Tristan Tate din cauza violenţelor exercitate asupra lor – mai multe dintre acestea descriu agresiuni şi ameninţări cu arme – precum şi din cauza resurselor de care dispun cei doi fraţi şi a tendinţei acestora de a intimida persoanele vulnerabile care îi acuză”, mai transmit aceştia.

Acuzarea susține că frații Tate ar avea la dispoziție suficiente resurse financiare și o rețea extinsă de susținători pentru a încerca să părăsească SUA.

„Se consideră că Andrew şi Tristan Tate ar putea încerca să se folosească de acea reţea pentru a obţine asistenţă practică sau sprijin financiar în vederea părăsirii jurisdicţiei şi a evitării procedurilor de extrădare, în cazul în care ar fi eliberaţi”, susțin procurorii.

În documentele depuse la instanță sunt menționate și călătoriile internaționale ale celor doi, pe care procurorii le consideră un argument suplimentar pentru existența unui risc de fugă.

Andrew și Tristan Tate au apărut în numeroase videoclipuri în care și-au prezentat stilul de viață luxos, inclusiv mașini sport, avioane private și iahturi. Procurorii susțin că resursele lor le-ar permite să se deplaseze rapid în afara jurisdicției.

Dosarul depus în fața instanței federale din Districtul de Sud al Floridei include și o solicitare transmisă de Ambasada Marii Britanii la Washington către Departamentul de Stat al SUA.

Documentul susține poziția procurorilor britanici și cere respingerea eliberării pe cauțiune a celor doi frați.

Avocații lui Andrew și Tristan Tate au admis că eliberarea pe cauțiune în procedurile internaționale de extrădare reprezintă o situație neobișnuită. Apărarea susține însă că frații nu au oferit motive pentru a se crede că ar intenționa să fugă și să se sustragă procedurilor judiciare.

Andrew și Tristan Tate, care au cetățenie britanică și americană, au fost arestați la Miami pe 19 iulie.

Cei doi se confruntă cu un total de 59 de capete de acuzare, printre care viol, trafic de persoane în scop sexual și acuzații privind deținerea de materiale indecente cu minori.

Noile acuzații se referă la patru persoane care au depus plângeri, iar faptele reclamate ar fi avut loc între 2010 și 2017, potrivit procurorilor britanici.

Frații Tate fuseseră deja puși sub acuzare în 2025 pentru viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit. Aceste acuzații vizează alte trei persoane din Marea Britanie și fapte despre care procurorii susțin că s-ar fi produs între 2012 și 2015.

Poliția din Bedfordshire, în sud-estul Angliei, a obținut în 2024 mandate europene de arestare pe numele celor doi frați, pentru a facilita aducerea lor din România în Marea Britanie în vederea soluționării acuzațiilor.

Andrew și Tristan Tate s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați în 2022 într-un dosar care includea acuzații de natură sexuală. Procedurile din România nu au avansat până la o soluție definitivă, iar cei doi au putut călători în Statele Unite după ridicarea restricțiilor de deplasare la începutul anului 2025.

Andrew Tate, care se autointitulează ”misogin”, a devenit cunoscut după participarea la versiunea britanică a emisiunii „Big Brother”, în 2016.

Fostul kickboxer are în prezent peste 10,8 milioane de urmăritori pe platforma X. Atât Andrew, cât și Tristan Tate au susținut în mod repetat că declarațiile lor controversate au fost glume sau au fost scoase din context.

Procurorii au adus în discuție și unele postări publicate de Andrew Tate pe rețelele sociale. Potrivit acestora, influencerul i-ar fi ironizat pe procurori și ar fi sugerat că și-ar putea ascunde identitatea pentru a evita arestarea.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru acuzațiile formulate împotriva lor, Andrew și Tristan Tate riscă pedepse care pot ajunge până la închisoarea pe viață.

Cei doi frați și-au exprimat în trecut susținerea pentru președintele american Donald Trump. Casa Albă a transmis însă că nu va interveni în cazul lor.

Decizia finală privind extrădarea în Marea Britanie îi va reveni secretarului de stat american Marco Rubio, după ce solicitarea va trece mai întâi prin procedurile judiciare din Statele Unite.