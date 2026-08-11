Rețeaua de socializare Truth Social, fondată de Donald Trump, a găsit o nouă modalitate de a genera venituri consistente. Peste zece companii au semnat deja contracte pentru un serviciu extrem de controversat, care le oferă acces la mesajele președintelui american înainte ca acestea să fie vizibile pentru publicul larg, conform dpa.

Majoritatea celor care au achiziționat acest serviciu sunt firme financiare specializate în tranzacționare de înaltă frecvență. Acestea vor achita sume cuprinse între 60.000 și 100.000 de dolari pe lună pentru a vedea declarațiile lui Trump în avans. Compania-mamă, Trump Media & Technology Group, a confirmat că poartă negocieri avansate și cu alți clienți potențiali din diverse domenii, inclusiv din sectorul inteligenței artificiale.

Liderul american utilizează frecvent rețeaua Truth Social pentru a face anunțuri de o importanță majoră, precum introducerea unor noilor taxe vamale sau evoluțiile din conflictele militare. Pentru algoritmii de tranzacționare automată, primirea acestor informații chiar și cu o fracțiune de secundă mai devreme oferă un avantaj decisiv pe bursă. Până în prezent, reprezentanții platformei nu au dezvăluit care este intervalul exact de timp dintre accesul preferențial al clienților plătitori și publicarea mesajelor pentru restul utilizatorilor.

Inițiativa comercială denumită Truth API a stârnit controverse aprinse în Statele Unite. Principalul reproș adus proiectului este acela că accesul la informațiile de interes guvernamental și oficial ajunge să fie practic privatizat.

Cu toate acestea, serviciul reprezintă o nouă sursă vitală de venit pentru Trump Media & Technology Group. În al doilea trimestru al anului în curs, cifra de afaceri a companiei a crescut cu 89% față de aceeași perioadă din anul precedent, ajungând la 1,7 milioane de dolari. În ciuda acestei creșteri, compania a raportat o pierdere netă de 238,1 milioane de dolari, cauzată în mare parte de pierderi rezultate din investiții, inclusiv cele în criptomonede