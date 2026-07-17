Moartea vine prin algoritm!

De la „modul Terminator” la interceptoare autonome, câmpul de luptă ucrainean a depășit deja cadrul legal conceput să-l guverneze. Luna trecută, câteva publicații au relatat, aproape în treacăt, un fapt care ar fi trebuit să oprească lumea în loc: primele decese confirmate ale unor soldați uciși, pe câmpul de luptă, de o dronă complet autonomă.

Potrivit directorului general al unei companii ucrainene de apărare, în urmă cu aproximativ doi ani armata țării ar fi „experimentat” cu o dronă setată în „modul Terminator”, programată să zboare între 3 și 5 kilometri, după care folosea un model de inteligență artificială pentru a ucide orice ființă vie găsită în zonă.

Nu a existat nicio înregistrare video a testului; dronele de supraveghere trimise ulterior să verifice rezultatul au găsit doi soldați morți, presupus uciși chiar de mașina pe care o lansaseră. Nu a fost o poveste de scenaristică science-fiction, ci o notă seacă, aproape administrativă, într-un raport despre evoluția tehnologiei militare — semn, poate, al vitezei cu care acest tip de armă a trecut din laborator direct în normalitatea frontului, fără ca lumea să apuce să discute dacă ar trebui să fie permisă.