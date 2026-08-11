Germania readuce o tradiție dispărută de peste 25 de ani la meciurile naționalei. Federația Germană de Fotbal a anunțat marți că va reintroduce, după mai bine de 25 de ani, biletele pentru zonele cu locuri în picioare la meciurile de acasă ale echipei naționale masculine. Primele partide la care măsura va fi aplicată sunt cele din Liga Națiunilor cu Grecia și Serbia, programate în septembrie și octombrie.

DFB a anunțat că biletele pentru zonele cu locuri în picioare vor reveni nu doar la meciurile echipei naționale masculine, ci și la partidele de acasă ale selecționatei feminine și ale reprezentativei Under-21.

Ambele echipe au mai disputat în trecut meciuri în stadioane care aveau astfel de zone destinate suporterilor.

„Zonele cu locuri în picioare sunt o parte integrantă a culturii suporterilor şi a experienţei din stadion în Germania”, a declarat preşedintele DFB, Bernd Neuendorf, într-un comunicat. „Dialogul nostru cu suporterii ne-a arătat cât de puternică este dorinţa de a avea zone cu locuri în picioare la meciurile internaţionale.”

Bernd Neuendorf a spus și că schimbarea este gândită atât pentru atmosferă, cât și pentru accesibilitatea biletelor.

„Sperăm că acest lucru va îmbunătăţi şi mai mult atmosfera la meciurile internaţionale. În plus, creăm o altă opţiune accesibilă pentru suporterii noştri, deoarece fotbalul este pentru toată lumea.”

Zonele cu locuri în picioare au fost interzise pentru o perioadă lungă în Europa, însă UEFA a permis în 2022 mai multor țări să le reintroducă în anumite competiții.

Germania are o tradiție puternică în privința acestui tip de tribună. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este tribuna sudică a stadionului Borussiei Dortmund, denumită „Zidul Galben”, care are o capacitate de aproape 25.000 de locuri.

Schimbarea vine într-un moment în care Germania încearcă să refacă legătura cu propriii suporteri, după a treia eliminare consecutivă prematură de la Cupa Mondială.

Naționala germană a fost eliminată în acest an de Paraguay, după loviturile de departajare din șaisprezecimile de finală.

Germania speră acum la un nou început după numirea lui Jurgen Klopp în locul lui Julian Nagelsmann.

Germania va juca în deplasare cu Olanda pe 24 septembrie, în Liga Națiunilor.

Ulterior, selecționata germană va primi Grecia la Augsburg și Serbia la München, acestea fiind primele meciuri de acasă la care vor fi disponibile din nou bilete pentru zonele cu locuri în picioare.