Germania își consolidează capacitatea de combatere a dronelor după descoperirea unui aparat încărcat cu explozibili și un detonator într-o zonă cu acces restricționat a Aeroportului Leipzig/Halle. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, iar aeroportul reprezintă un punct important pentru operațiunile logistice ale NATO în Europa, potrivit Kyiv Post.

Autoritățile germane au decis să extindă unitatea specializată în combaterea dronelor a poliției federale. Serviciile de informații americane ar fi identificat și o posibilă legătură între operațiune și Rusia.

Ministerul german de Interne a anunțat luni, 10 august, la Berlin, că efectivele unității specializate în combaterea dronelor vor ajunge la 300 de angajați.

Totodată, numărul bazelor operaționale va fi majorat de la patru la opt. Autoritățile germane urmăresc astfel să poată reacționa mai rapid la incidentele provocate de drone, în special în apropierea unor obiective considerate strategice.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, urmează să inaugureze săptămâna viitoare un nou centru de cercetare dedicat tehnologiilor pentru drone.

Proiectul va fi realizat în cooperare cu Centrul Aerospațial German, potrivit Ministerului de Interne.

Aparatul a fost găsit într-o zonă de marfă cu acces restricționat a Aeroportului Leipzig/Halle, în apropierea pistei de sud. Drona se afla în apropierea unui avion de transport ucrainean Antonov.

Procurorii federali germani au stabilit că aparatul transporta explozibili profesionali și un detonator. Descoperirea a determinat autoritățile să deschidă o anchetă antiteroristă.

Incidentul a atras atenția autorităților deoarece aeroportul are un rol important în transporturile militare și logistice destinate sprijinirii flancului estic al NATO.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a caracterizat incidentul drept un „scenariu de atac hibrid” bine organizat și a lăsat să se înțeleagă faptul că o putere străină ar putea fi implicată.

Dobrindt consideră că prezența unei drone cu explozibili într-un aeroport reprezintă o evoluție îngrijorătoare a amenințărilor la adresa Germaniei.

„Nu suntem în război, dar suntem ținta zilnică a războiului hibrid”, a spus acesta, referindu-se la activitățile de spionaj, sabotaj, atacurile cibernetice.

Aeroportul Leipzig/Halle este unul dintre cele mai importante centre europene pentru transportul aerian de marfă. Importanța sa strategică este amplificată de rolul pe care îl are în cadrul programului NATO SALIS, acronim pentru Strategic Airlift International Solution.

Programul permite utilizarea unor avioane Antonov ucrainene pentru transportul de echipamente militare și alte materiale. Printre acestea se află și provizii destinate sprijinirii statelor de pe flancul estic al NATO.

Drona a fost descoperită de angajații aeroportului într-o zonă de marfă în care accesul este restricționat. Aparatul se afla în apropierea pistei de sud, într-o zonă sensibilă din cauza activităților logistice desfășurate în permanență pe aeroport.

Extinderea unității anti-drone și creșterea numărului bazelor operaționale vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de utilizarea dronelor pentru operațiuni de supraveghere, sabotaj sau atac.

Autoritățile germane tratează incidentul de la Leipzig/Halle drept un semnal privind necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție a infrastructurii strategice.

Creșterea efectivelor și deschiderea unui centru dedicat cercetării tehnologiilor pentru drone fac parte din răspunsul Berlinului la această categorie de amenințări.