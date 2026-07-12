Germania a decis să finanțeze una dintre cele mai mari achiziții de vehicule aeriene fără pilot destinate Ucrainei de la declanșarea conflictului. Berlinul va asigura fondurile necesare pentru cumpărarea a 50.000 de drone de atac, marcând un moment de cotitură în asistența militară oferită de statele occidentale pentru Kiev, conform Reuters.

Informația privind implicarea directă a guvernului german a fost confirmată de surse apropiate tranzacției, care au indicat că valoarea totală a acestui contract masiv se ridică la aproximativ 90 de milioane de euro. Această mișcare subliniază dorința aliaților europeni de a sprijini o producție sustenabilă și rapidă de echipamente militare chiar în interiorul Ucrainei.

Dronele comandate fac parte din clasa Shrike FPV (First-Person View) și sunt fabricate de compania ucraineană SkyFall, recunoscută drept unul dintre pilonii industriei locale de aparate de zbor fără pilot. Parteneriatul industrial nu se oprește însă aici, elementul de noutate fiind reprezentat de componenta software integrată pe aceste aparate.

Echipamentele de atac vor rula un program dezvoltat de compania americană de tehnologie militară Auterion. Acest software avansat oferă dronelor capacitatea de a identifica, urmări și lovi în mod complet autonom țintele aflate în mișcare, în special în faza critică, finală, a zborului. Această tehnologie reduce drastic impactul măsurilor de bruiaj electronic aplicate de forțele adverse pe front.

O parte semnificativă din acest contingent important de drone a fost deja recepționată de forțele de apărare ale Ucrainei. Directorul executiv al companiei Auterion, Lorenz Meier, a precizat că fluxul de aprovizionare funcționează conform planului, iar restul aparatelor de zbor urmează să ajungă pe front până la sfârșitul acestui ani.

În ciuda confirmărilor venite din interiorul industriei de profil, Ministerul german al Apărării a ales să păstreze o discreție totală în jurul acestui acord. Oficialii de la Berlin au refuzat să ofere detalii tehnice sau logistice suplimentare, invocând motive stricte de securitate operațională și dorința de a proteja rutele de transport.

Compania producătoare SkyFall a confirmat public faptul că Germania reprezintă statul care susține financiar întregul proiect, însă managementul firmei a subliniat că nu poate discuta clauzele comerciale sau detaliile confidențiale ale contractului. De asemenea, Ministerul Apărării de la Kiev a evitat să transmită un calendar exact al recepției armelor.

Ucraina mizează masiv pe utilizarea dronelor în actualul conflict, transformând aceste dispozitive într-o componentă vitală a strategiei de apărare și contraatac. Industria locală a reușit performanța de a asambla milioane de aparate anual, iar armata utilizează zilnic mii de vehicule fără pilot pentru a monitoriza și ataca pozițiile inamice.

Modelele din familia Shrike sunt deja testate în condiții reale de război încă din anul 2023. Acestea au devenit rapid extrem de populare printre militari datorită raportului excelent dintre costurile de producție extrem de reduse și eficiența ridicată demonstrată în misiunile tactice.

Succesul acestei tehnologii a depășit granițele Europei. O versiune actualizată și îmbunătățită a aparatului, numită Shrike 10-F, dezvoltată în colaborare cu firma britanică Skycutter, a reușit să obțină primul loc în faza inițială a unei competiții tehnologice de prestigiu organizate de Pentagon.

Această competiție americană este parte a unei inițiative strategice cu un buget estimat la 1,1 miliarde de dolari, prin care Statele Unite își propun să achiziționeze sute de mii de drone de atac de unică folosință. Scopul este consolidarea stocurilor și adaptarea tactică la noile realități ale războiului modern.

Faptul că software-ul dezvoltat de Auterion este integrat în mai multe proiecte de top înscrise în programul Pentagonului demonstrează o tendință clară. Aliații occidentali preiau lecțiile învățate în Ucraina și investesc masiv în sisteme autonome capabile să funcționeze în medii tactice complexe și intens disputate electronic.