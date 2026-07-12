Schimbări majore la Kiev. Volodimir Zelenski anunță remanierea guvernului și înlocuirea premierului
- Nicolae Comănescu
- 12 iulie 2026, 15:28
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vrea o restructurare majoră la nivelul executivului de la Kiev. Liderul ucrainean a declarat că a propus înlocuirea din funcție a prim-ministrului Iulia Sviridenko, o decizie care marchează începutul unei remanieri guvernamentale ample în țara vecină, anunță Reuters.
O nouă misiune diplomatică pentru fostul premier
Anunțul a fost făcut public prin intermediul platformelor sociale, unde șeful statului a ținut să își exprime recunoștința pentru activitatea desfășurată de actualul premier, sugerând totodată că aceasta va primi o nouă responsabilitate strategică pe plan extern.
Conform declarațiilor transmise de președintele ucrainean, eliberarea din funcție nu reprezintă o sancțiune, ci o reorientare a competențelor fostului șef al guvernului către o zonă considerată critică în acest moment pentru diplomația de la Kiev.
„I-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou și important”
„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa clară, constantă şi eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, şi i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou şi important al relaţiilor cu un partener-cheie", a declarat Zelenski pe X.
Modificări de proporții în componența executivului
Planurile de restructurare ale liderului de la Kiev nu se opresc însă doar la nivelul conducerii guvernului. Volodimir Zelenski a lăsat să se înțeleagă că urmează o perioadă de negocieri intense cu legislativul ucrainean pentru a definitiva noua structură ministerială.
„Mă aştept ca, împreună cu deputaţii, să facem schimbările corespunzătoare în guvernul Ucrainei”, a adăugat el.
Val de demiteri și numiri în structurile de forță
Pe lângă miniștrii din cabinet, vizate de această reformă internă vor fi și instituțiile responsabile de securitatea națională și ordinea publică. Președintele Ucrainei a confirmat că valul de schimbări va cuprinde inclusiv sectoarele strategice de control și investigație.
„Vor exista, de asemenea, schimbări în componenţa conducerii organismelor de aplicare a legii”, a indicat Volodimir Zelenski.
Această mișcare politică de anvergură vine într-un moment de maximă importanță pentru stabilitatea internă și externă a Ucrainei, fiind interpretată de analiști ca o încercare de eficientizare a instituțiilor statului în contextul provocărilor curente.