Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vrea o restructurare majoră la nivelul executivului de la Kiev. Liderul ucrainean a declarat că a propus înlocuirea din funcție a prim-ministrului Iulia Sviridenko, o decizie care marchează începutul unei remanieri guvernamentale ample în țara vecină, anunță Reuters.

Anunțul a fost făcut public prin intermediul platformelor sociale, unde șeful statului a ținut să își exprime recunoștința pentru activitatea desfășurată de actualul premier, sugerând totodată că aceasta va primi o nouă responsabilitate strategică pe plan extern.

Conform declarațiilor transmise de președintele ucrainean, eliberarea din funcție nu reprezintă o sancțiune, ci o reorientare a competențelor fostului șef al guvernului către o zonă considerată critică în acest moment pentru diplomația de la Kiev.

„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa clară, constantă şi eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, şi i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou şi important al relaţiilor cu un partener-cheie", a declarat Zelenski pe X.

Planurile de restructurare ale liderului de la Kiev nu se opresc însă doar la nivelul conducerii guvernului. Volodimir Zelenski a lăsat să se înțeleagă că urmează o perioadă de negocieri intense cu legislativul ucrainean pentru a definitiva noua structură ministerială.

„Mă aştept ca, împreună cu deputaţii, să facem schimbările corespunzătoare în guvernul Ucrainei”, a adăugat el.

Pe lângă miniștrii din cabinet, vizate de această reformă internă vor fi și instituțiile responsabile de securitatea națională și ordinea publică. Președintele Ucrainei a confirmat că valul de schimbări va cuprinde inclusiv sectoarele strategice de control și investigație.

„Vor exista, de asemenea, schimbări în componenţa conducerii organismelor de aplicare a legii”, a indicat Volodimir Zelenski.

Această mișcare politică de anvergură vine într-un moment de maximă importanță pentru stabilitatea internă și externă a Ucrainei, fiind interpretată de analiști ca o încercare de eficientizare a instituțiilor statului în contextul provocărilor curente.