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Vasile Tofan, prima reacție după ce a fost desemnat premier de PAS: „Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate istorică”

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Vasile Tofan, prima reacție după ce a fost desemnat premier de PAS: „Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate istorică”sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Schimbare în politica de peste Prut. Vasile Tofan a oferit prima sa declarație oficială în urma desemnării sale de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru poziția de prim-ministru al Republicii Moldova. Acesta a transmis un mesaj public în care explică motivele din spatele deciziei sale și își asumă noul rol cu o seriozitate maximă, precizând că viziunea sa politic-economică este perfect sincronizată cu agenda președintei Maia Sandu.

„Această reușită depinde de noi toți – tocmai din această perspectivă am acceptat cu mare responsabilitate candidatura la funcția de prim-ministru propusă de PAS”, a scris Tofan pe contul de Facebook.

Integrarea europeană, prioritatea absolută a viitorului Guvern, spune Vasile Tofan într-o postare pe Facebook

În analiza sa asupra contextului politic actual, candidatul ce a fost desemnat pentru conducerea Executivului de la Chișinău a punctat că țara se află într-un punct de cotitură. Esențial pentru viitorul Republicii Moldova. În viziunea sa, integrarea deplină în Uniunea Europeană constituie pilonul central și cea mai urgentă sarcină pe care viitoarea echipă guvernamentală trebuie să o îndeplinească cu succes.

„Înțeleg și gravitatea momentului, dar și perspectiva reală de a duce Moldova unde trebuia să fie acum 20 de ani. Nu avem dreptul să ratăm această oportunitate istorică”, a afirmat acesta.

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Rareș Bogdan, europarlamentar PPE: Va reuși Moldova, căci alături de ea este toată inima Europei! / sursa foto: FB

Obiective comune cu președinția și majoritatea parlamentară

Vasile Tofan a ținut să sublinieze că prioritățile pe care le va urmări din postura de premier reflectă întru totul direcțiile strategice stabilite de șefa statului și de formațiunea politică aflată la guvernare. Printre țintele majore menționate se numără consolidarea statului de drept, impulsionarea economiei și un calendar clar pentru aderarea europeană.

„Obiectivele mele sunt aliniate și cu prioritățile trasate de președinta Maia Sandu, și cu discuțiile avute la fracțiune – semnarea Tratatului de aderare în 2028, curățarea, eficientizarea și întărirea instituțiilor și dezvoltare economică pentru a crește bunăstarea oamenilor”, a mai precizat Tofan.

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