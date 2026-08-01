Luna iulie aduce mai multe filme romantice pe platformele de streaming, de la comedii despre prietenii care se transformă în povești de dragoste până la producții despre relații complicate, gelozie și alegeri dificile. Netflix mizează atât pe lansări originale, cât și pe filme cunoscute adăugate în bibliotecă, în timp ce Disney+ completează oferta cu două producții franceze.

Printre cele mai așteptate apariții se numără filmul care încheie povestea personajelor Nick și Charlie din „Heartstopper”, dar și comedia romantică „Dragoste in Slow Motion”.

„Dragoste in Slow Motion” a fost lansat pe Netflix pe 23 iulie și urmărește povestea Hayei, o tânără a cărei viață sentimentală este dată peste cap atunci când cel mai bun prieten al său, Jawad, își anunță logodna.

Vestea o obligă să își privească sentimentele dintr-o perspectivă diferită și să se întrebe dacă iubirea pe care o căuta se afla, de fapt, chiar lângă ea. Producția kuweitiană combină romantismul cu umorul și explorează trecerea dificilă de la prietenie la o posibilă relație de dragoste. Netflix prezintă filmul drept o comedie romantică despre sentimente ascunse și iubirea descoperită în „friend zone”.

Una dintre cele mai importante lansări romantice ale lunii este „Heartstopper Forever”, disponibil pe Netflix din 17 iulie. Filmul reprezintă continuarea și, totodată, finalul poveștii începute în serialul dedicat adolescenților Nick și Charlie.

Cei doi se apropie de absolvire și trebuie să se pregătească pentru o etapă nouă a vieții, în care viitorul, distanța și deciziile personale le pot pune relația la încercare. Alături de ei revin și celelalte personaje cunoscute din serial, printre care Elle, Tao, Tara și Darcy. Creatoarea Alice Oseman a descris producția drept o încheiere emoționantă a poveștii „Heartstopper”, menită să celebreze legătura dintre personaje și impactul pe care serialul l-a avut asupra publicului.

„Mile End Kicks” a intrat în oferta Netflix pe 13 iulie și propune o combinație între comedie romantică, maturizare și muzică indie-rock.

Povestea urmărește o tânără critică muzicală care se mută pentru o vară în Montreal, unde intenționează să scrie o carte despre celebrul album „Jagged Little Pill” al lui Alanis Morissette. Experiența profesională se transformă însă într-o călătorie personală, iar protagonista începe să descopere lucruri neașteptate despre ea însăși și despre relațiile pe care le construiește.

Atmosfera muzicală, ritmul alert și decorul urban transformă filmul într-o alegere potrivită pentru spectatorii care caută o poveste romantică diferită de producțiile clasice ale genului.

Printre filmele romantice care pot completa lista pentru această lună se află și „Emma.”, adaptarea modernă și elegantă a cunoscutului roman scris de Jane Austen.

Acțiunea se desfășoară în Anglia începutului de secol al XIX-lea și o are în centrul poveștii pe Emma Woodhouse, o tânără inteligentă și privilegiată, convinsă că poate aranja viețile sentimentale ale oamenilor din jurul său. Încercările sale provoacă însă neînțelegeri, gelozii și situații neașteptate.

Filmul păstrează ironia și umorul romanului original, dar pune accent și pe decorurile spectaculoase, costumele elaborate și relația complicată dintre Emma și domnul Knightley. Este o alegere potrivită pentru iubitorii dramelor romantice de epocă.

„Spărgătorii de nunţi rămâne una dintre comediile romantice reprezentative ale anilor 2000. Filmul îi urmărește pe John și Jeremy, doi prieteni care se strecoară la nunțile unor necunoscuți pentru a participa la petreceri și pentru a cunoaște femei.

Planul lor începe să se destrame după ce ajung la nunta fiicei unui politician influent. John se îndrăgostește de Claire, una dintre fiicele familiei, iar Jeremy intră într-o relație haotică și imprevizibilă cu sora acesteia.

Cu Owen Wilson și Vince Vaughn în rolurile principale, producția combină umorul cu o poveste despre maturizare, angajament și schimbarea priorităților sentimentale. Disponibilitatea filmului pe Netflix poate varia în funcție de regiune.

Disney+ aduce în această lună și filmul francez „Spune-mi doar că mă iubești”, disponibil din 19 iulie. Producția regizată de Anne Le Ny îi are în distribuție pe Omar Sy, Élodie Bouchez, Vanessa Paradis și José Garcia.

Filmul se îndepărtează de formula unei povești romantice convenționale și urmărește un cuplu a cărui relație este afectată de gelozie, minciuni și manipulare. Apariția unei persoane din trecut scoate la suprafață tensiuni ascunse și pune sub semnul întrebării încrederea dintre parteneri.

„Spune-mi doar că mă iubești” este mai degrabă o dramă psihologică despre vulnerabilitatea unui cuplu decât un film romantic relaxant, fiind potrivit pentru spectatorii care preferă poveștile sentimentale intense și imprevizibile.

Filme romantice de urmărit luna aceasta. „Sub fustele fetelor”, cunoscut și sub titlul original „Sous les jupes des filles”, este o comedie dramatică franceză regizată de Audrey Dana.

Producția urmărește mai multe femei din Paris, fiecare confruntată cu propriile probleme legate de iubire, carieră, familie, dorințe și presiunile vieții cotidiene. Poveștile lor se intersectează, iar filmul construiește un portret colectiv al relațiilor sentimentale și al alegerilor pe care personajele trebuie să le facă.

În locul unei singure povești de dragoste, filmul prezintă mai multe perspective asupra vieții de cuplu, despărțirilor și încercării de a găsi un echilibru între independență și apropierea față de ceilalți.

Oferta din luna iulie include atât comedii romantice ușoare, cât și producții care analizează partea mai complicată a relațiilor. „Love in Slow Motion” și „Mile End Kicks” propun povești proaspete despre descoperirea iubirii, în timp ce „Heartstopper Forever” încheie una dintre cele mai îndrăgite povești romantice pentru adolescenți.

Pentru spectatorii care preferă filmele clasice sau de epocă, „Emma.” și „Spărgătorii de nunţi” pot completa lista. În schimb, „Spune-mi doar că mă iubești” și „Sub fustele fetelor” abordează iubirea, gelozia și alegerile sentimentale dintr-o perspectivă mai matură.